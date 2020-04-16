Apple Mac Pro için tekerlek ve ayak satışlarına başlandı

Apple Mac Pro Tekerlek Kiti'nin fiyatı yurt dışında 699 dolar, ülkemizde ise 5 bin 599 TL fiyat etiketi ile satılıyor.

Apple tarafından yapılan açıklamaya göre paslanmaz çelik ve kauçuktan üretilen bu özel tasarım tekerlekler, Mac Pro’nuzu masanızın altından çıkarmanızı veya çalışma alanınızın başka bir yerine taşımanızı kolaylaştırıyor.

Dört adet tekerleğe 5 bin 599 TL ödemek istemiyorsanız size daha uygun bir seçenek sunabiliriz.Tekerlekler yerine kullanabileceğiniz Apple Mac Pro Ayak Kiti yurt dışında 299 dolar, ülkemizde ise 2 bin 399 TL fiyat etiketi ile satılıyor.

Apple, kitlerin gönderimlerinin ne zaman yapılacağı hakkında henüz bilgi vermedi.