Apple, Mac’in profesyonellere yönelik olarak yeniden tasarlanan yeni Mac Pro’yu ve Apple Pro Display XDR’ı tanıttı.

Mac Pro, 28 adede kadar iş istasyonu sınıfı Xeon çekirdeğe, 1.5 TB kapasitesiyle yüksek performans gösteren bellek sistemine, sekiz adet PCIe genişletme yuvasına ve dünyanın en güçlü grafik kartıyla birlikte sunulan bir grafik mimarisine sahip.

HIZLANDIRICI KART

Apple, Apple Afterburner hızlandırıcı kartı da bugün duyurdu. Bu kart, üç adet 8K ProRes RAW videonun aynı anda oynatılmasına olanak tanıyor.

Pro Display XDR, olağanüstü P3 genişlik ve 10 bit renk, 1.600 nit değerinde büyüleyici bir parlaklık, inanılması güç 1.000.000:1 kontrast oranı ve süper geniş görüntüleme açısıyla devasa bir 32 inç Retina 6K ekrana sahip. Yeni Mac Pro ve Pro Display XDR, Apple’ın bu zamana kadarki en güçlü ürünleri olarak dikkat çekiyor.

SONBAHARDA KULLANIMA SUNULACAK

Yeni Mac Pro’nun tasarımı, tüm sisteme erişim olanağı vermek için yerinden çıkarılabilen alüminyum kasa ve paslanmaz çelik çerçeveyle başlıyor. Bu çerçeve modülerlik ve esneklik sağlarken, üzerinde bulunan yumuşak tutma yerleri de Mac Pro’nun stüdyoda kolayca taşınabilmesine olanak veriyor. Kasa aynı zamanda, hava akışını maksimuma çıkaran ve Mac Pro’nun sessiz çalışmasını sağlayan büyüleyici bir çapraz ızgara desenine sahip. Ayrıca, kurgu veya makine odalarında Mac Pro’larını rafa monte etmek isteyen müşteriler için raf düzenine yönelik optimize bir versiyon bu sonbaharda kullanıma sunulacak.

PERFORMANSI

28 çekirdeğe kadar Xeon işlemci, 56 teraflopa kadar grafik performansı ve Afterburner kartıyla yeni Mac Pro, profesyonel iş akışlarını dönüştürecek bir performans sunuyor.

Bir dizi profesyonel uygulama geliştirici, daha önce tek bir iş istasyonunda mümkün olmayan inanılmaz sonuçlar alıyor.

Blackmagic Tasarım, ilk defa bir sistemde tamamen CPU ve çoklu GPU ile hızlandırılmış 8K gerçek zamanlı kurgu, efekt ve renk düzeltme imkanı sunuyor.

Avid aynı anda altı adede kadar HDX kart desteği sunabiliyor. Bu da daha fazla IO, daha fazla ses sayısı ve herhangi bir sistemin Pro Tools’da elde edebileceği gerçek zamanlı DSP işleme işlemi için iki kat daha fazla hız sunuyor.

Maxon’un Cinema 4D’si, üç adet NVIDIA Quadro RTX 8000 grafik kartıyla performansı maksimuma çıkarılmış bir Windows iş istasyonuyla karşılaştırıldığında yüzde 20 daha hızlı GPU render performansı sunuyor.

RENKLENDİRME İŞLERİ AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ ÖZELLİK

20 milyonun üzerinde pikselle 6016 x 3384 Retina 6K çözünürlüğe sahip 32 inç LCD paneliyle Pro Display XDR, Retina 5K ekrana oranla yüzde 40 daha geniş bir ekran alanıyla süper net, yüksek çözünürlüklü bir görüntüleme deneyimi sunuyor. P3 geniş renk yelpazesi ve 1 milyarın üzerinde renk sunan gerçekçi 10 bit renk teknolojisiyle profesyonel kullanıcılar, gerçeğe çok daha yakın bir görüntüleme deneyimi yaşayabilecekler. Bu, video ve fotoğraf düzenlemenin yanı sıra 3D animasyon veya renklendirme işleri açısından çok önemli bir özellik.

MAC PRO NE KADAR?

Yeni Mac Pro $5,999’dan başlayan fiyatlarla ve satışa sunulacak ve sonbaharda sipariş edilebilecek.

Pro Display XDR $4,999’dan başlayan fiyatlarla Pro Stand $999’a, VESA Montaj Adaptörüyse $199’a satışa sunulacak.

Tüm ürünler sonbaharda sipariş edilebilecek.