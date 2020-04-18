Macbook'ların pil ömrü yeni macOS Catalina güncellemesi ile birlikte artıyor. Apple, macOS Catalina 10.15.5 beta sürümünü piyasaya sürdü. Beta sürümü Pil Sağlığı Yönetimi özelliğiyle birlikte geliyor.

USB-C (Thunderbolt 3) bağlantı portuna sahip Macbook modellerinde kullanılacak olan Pil Sağlığı Yönetimi özelliği ile cihazların pil ömrü uzayacak. Pil Sağlığı Yönetimi özelliği MacBook modellerinin kimyasal yaşlanma hızını düşürerek pil ömürlerini genel olarak uzatmayı hedefliyor.

Pil Sağlığı Yönetimi aslında MacBook'larınızın tamamen şarj olmasını engelliyor. Bu özellik açık olduğunda MacBook'larınız şarja takılı olarak kullanıldığında bile asla yüzde 100 şarja ulaşamıyor.

Yeni özelliği macOS Catalina 10.15.5 beta sürümünü indirerek kullanabilirsiniz. MacOS Catalina‌ 10.15.5 yayınlandığında tüm kullanıcılar özelliği kullanabilecek.







