Apple MacOS 12 Monterey çıkış tarihi açıklandı

Apple Unleashed etkinliğinde yeni işlemcilerini ve yeni MacBook Pro modellerini tanıtmıştı. Lansmanın ardından macOS Monterey güncellemesinin çıkış tarihi duyuruldu. macOS Monterey güncellemesi 25 Ekim’de ücretsiz olarak yayınlanacak.

iOS 15 güncellemesi ile gelen FaceTime yenilikleri macOS Monterey güncellemesi ile Mac’lere geliyor. Facetime’a uzamsal ses, mikrofon modları, ızgara görünümü, portre modu ve FaceTime bağlantıları özellikleri geliyor. Apple cihazı kullanmayan kişileri FaceTİme aramalarına davet edebileceksiniz.

Mesajlara Sizinle Paylaşılanlar özelliği geliyor. Safari yeni tasarıma geçiyor. Sekme gruplama, küçük sekme çubuğu, yeni kenar çubuğu ve yeni gizlilik korumalarını kullanabileceksiniz.

iPhone ve iPad’lerdeki Odak özelliği Mac’e geliyor. İş, uyku, fitness, oyun, okuma gibi çeşitli profiller oluşturarak bildirimleri kısıtlayabilirsiniz. Örneğin iş profili seçiliyken oyunlardan bildirim gelmesini engelleyebilirsiniz. Hangi profilde hangi bildirimlere izin vereceğinizi kendiniz seçmeniz gerekiyor.

Bildirimler yeni görünüme kavuştu. Ayrıca herhangi bir bildirimi bir saat veya bir gün sessize alma özelliği eklendi.

Notlar uygulamasına etiketler ve akıllı klasörler geldi. Paylaşılan notlarda @ işaretini kullanarak ortak çalıştığınız kişiye seslenebileceksiniz. Klavyeden yapacağınız kaydırma hareketiyle hızlı notu açabilirsiniz. Hızlı notlara herhangi bir uygulama açıkken anında erişebiliyorsunuz.

Evrensel denetim özelliği sayesinde Mac’ten iPad’e sürükleyerek dosya aktarımı yapabilirsiniz. Ayrıca Mac’in mouse ve klavyesini iPad’de kullanma imkanı sunuyor. Bu özellik güncelleme ilk çıktığında aktif olmayacak. Sonra yayınlanacak ara güncellemeler ile kullanıma açılacak.

AirPlay ile içerik aktarma özelliği geliyor. iPhone, iPad veye başka bir Mac’teki videoyu ve müziği Mac’in ekranına yansıtabilirsiniz. Ekranı da Mac’e tamamen yansıtabilmek mümkün.

Fotoğraflarda canlı metin özelliği aktif hale geliyor. Resimlerdeki metinlere seçebilecek ve kopyalama yapıştırma yapabileceksiniz. Arama çubuğuna resimdeki metinleri yazarak daha kolay şekilde fotoğraf bulabileceksiniz.

macOS 12 Monterey güncellemesi alacak Mac modeller şu şekilde:

MacBook: 2016 başı ve sonrası

MacBook Air 2015 başı ve sonrası

MacBook Pro ve sonrası: 2015 başı ve sonrası

Mac Pro 2013 sonu ve sonrası

iMac: 2015 sonu ve sonrası

iMac Pro 2017 ve sonrası

Mac mini 2014 sonu ve sonrası

Kullanıcılar, yeni işletim sisteminin Beta sürümünü cihazlarına yükleyebilir. Ancak Beta sürümü, içerisinde problemler ve hatalar barındırabilir. Oluşabilecek problemlerde Apple, herhangi bir sorumluluk almıyor.