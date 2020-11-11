Apple, macOS Big Sur çıkış tarihini duyurdu

Apple, M1 işlemcili MacBook Air, MacBook Pro ve Mac Mini modellerini One More Thing etkinliğinde resmi olarak duyurdu. Bu modellere ek olarak kullanıcılar tarafından merak beklenen macOS Big Sur çıkış tarihi de etkinlik sırasında açıklandı.

Apple, yeni macOS sürümünün 12 Kasım 2020 tarihinden itibaren daha önceden belirttiği Mac modelleri için yayınlayacağını ifade etti.

Big Sur, özelleştirilebilir Denetim Merkezi ile geliyor. Buradan parlaklık ayarı, Rahatsız Etme ve diğer tercihlere kolaylıkla erişilebiliyor. Ayrıca tüm bildirimleri ve yeniden tasarlanmış araç takımlarını bir arada tutan yeni bir bildirim merkezi var.

Big Sur ile Kontrol Merkezi de ilk kez parlaklık ve diğer açma-kapama tuşları ile masaüstüne geliyor. Ayrıca, iOS 14 Araç Takımları sistemi macOS için de sunuluyor.

Mac için Mesajlar uygulaması da yenilenerek satır için fotoğraf seçici ve Memoji özelliklerine kavuşuyor. Apple Harita da Mac Catalyst sayesinde modernleştirilmiş ve iOS ile aynı kod tabanına geçiyor.

Mac için Haritalar da yeni bir versiyonla geliyor. Güncelleme ile birlikte Haritalar uygulamasına gelen yeni özellikler arasında özelleştirilmiş Rehberler, 360 derece konum görünümleri, bisiklet ve elektrikli araçlar için yol tarifleri, paylaşılmış tahmini varış zamanları için canlı güncellemeler, yoğun alanlar ve kapalı alan haritaları bulunuyor.

Big Sur gizlilik odaklı bazı özelliklere de sahip. Safari içinde Gizlilik Raporu olarak adlandırılan bir bölüm var. Burada son 30 günde internet tarayıcısının engellediği site takipçileri gösteriliyor. Ayrıca Safari, kayıtlı şifrelerin bir veri sızıntısı içinde bulunup bulunmadığı sürekli takip ediyor ve bunu algıladığında size şifre değişikliğini tavsiye ediyor.







