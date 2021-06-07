Apple, WWDC 21'de macOS Monterey'i duyurdu. Yeni güncellemeyle bildirimlerde değişiklikler, cihazlar arasında içerik paylaşımı ve daha fazlasını geliyor.

Öncelikle macOS Monterey, evrensel kontrol sistemiyle cihazlar arasındaki ortak kullanım deneyimini daha kolay hale getiriyor. Bir Mac, yanındaki iPad’i otomatik olarak olarak tanınıyor ve Mac’in fare imleci basitçe iPad ekranına alınabiliyor. Hatta sürükle bırak ile dosya transferi de yapılabiliyor.

macOS Monterey ayrıca Mac'e ilk kez kısayollar getiriyor. Mac için Apple tarafından tasarlanan önceden oluşturulmuş Kısayollar galerisine erişebilir ve düzenleyiciyi, tıpkı iOS ve iPadOS gibi kendi Kısayollarınızı tasarlamak için kullanabilirsiniz.

Yeni sürüm ile AirPlay Mac de geliyor. Böylelikle yerleşik Mac hoparlörlerine iPhone’dan müzik aktarılabiliyor. Ya da iPad’de yapılan bir çizim Mac ekranında görüntülenebiliyor.

iOS ve iPad tarafında yer alan kestirmeler de Mac’e geliyor. Kestirmeler ile Mac tarafında otomasyon daha da gelişecek.

Apple, Safari'de de büyük değişiklikler yapıyor. Sekme gruplarını ve yeni bir sekme çubuğunu tanıtırken, sekmeleri küçültmek için değiştirerek büyük bir UI revizyonu yapıldı. Apple'ın arama alanı da artık etkin sekmenin bir parçası.

Geliştiricilere şimdiye kadar 230 milyar dolar ödendi

Apple, etkinlikte geliştiricilere şimdiye kadar 230 milyar dolar ödediğini de aktardı. Şirket ayrıca uygulamalar için artık çoklu sayfa desteği de getiriyor. App Store’da artık uygulamalar özelinde düzenlenen / planlanan uygulama etkinlikleri ön plana çıkılıyor. Kişilere bunları takip edebiliyor ve etkinlik başlamadan bilgi alabiliyor. App Store eklentisi bu etkinlikleri Widget üstünden kişilere hatırlatıyor.

macOS Monterey’in sonbaharda yayınlanması bekleniyor.