Apple Music için kayıpsız müzik desteği açıklandı

Apple, Apple Music için kayıpsız müzik yanında Spatial Audio ve Dolby Atmos desteği duyurdu.

Apple Music servisine haziran ayında kayıpsız müzik / ses desteği geliyor. Apple, 75 milyondan fazla şarkının kayıpsız yani sıkıştırılmadan yüksek kalitede dinlenebileceğini aktarıyor.

Mekansal Ses olarak tanımlanan ilk teknoloji Dolby Atmos desteğini de alarak sanatçıların çok yönlü ve yoğun bir müzik tecrübesi oluşturmasını sağlayacak. Apple Music kütüphanesine hali hazırda binlerce Mekansal Ses destekli parça eklendi ve sürekli olarak bu katalog genişleyecek.

Mekansal Ses teknolojisi Apple’ın H1 ve W1 yongaları ile Apple cihazlarındaki dahili ses sistemleri tarafından destekleniyor. Bu cihazlarda Apple Music otomatik olarak Dolby Atmos destekli şarkıları çalmaya başlayacak.

Apple Music’te yer alan yeni destek şu şekilde açıklanıyor: “Kayıpsız” ifadesi 48 kHz’e kadar kayıpsız ses ve “Yüksek Çözünürlüklü Kayıpsız” ifadesi ise 48 kHz ile 192 kHz arası kayıpsız ses anlamına gelir. Kayıpsız ve Yüksek Çözünürlüklü Kayıpsız dosyalar çok büyük boyutludur ve standart AAC dosyalarına göre daha fazla bant genişliği ve depolama alanı kullanır.”