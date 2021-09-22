Apple Music, iOS 15 ile kafa takibi yapabilecek

iOS 15 güncellemesiyle Apple Music uygulamasına kafa takibi özelliği geldi. AirPods Pro veya AirPods Max kullananlar, enstrümanlar ve vokaller açısında sanal varlığa sahip olacak. Kullanıcılar başını çevirdiğinde gitar veya vokaller buna göre pan yapabilecek.

Kafa takibi özelliği ses içeriklerinin mekana odaklı sanal bir pozisyonunu oluşturuyor. Kullanıcı kafasını çevirdiği zaman enstrüman veya vokallerin o yöne doğru yöneliyor. Böylece sesler kullanıcıyı çepeçevre sarmış oluyor.

Kafa takibi özelliği AirPods Pro ve AirPods Max kulaklık modelleri ile uyumlu. Yani standart AirPods serisi bu özelliği kullanamıyor.



