Apple Music bu sene Yaz Notaları sayfasında Türkiye’nin starlarının dinleyiciler için oluşturduğu listeleri dinleyicilere sunuyor. Tarkan’ın 2020 Yaz Esintisi, Hadise’den Yaz Ritmleri, Mabel Matiz’in Yaz Meyveleri ve Aleyna Tilki’nin Özel Yaz Listesi, dünya starlarının listeleriyle beraber Yaz Notalarında yer alıyor.

Tarkan: "Bu senenin en çok severek dinlediğim şarkıları bu listede. Umarım sizler de benim kadar çok seversiniz".

Hadise: "Müzik mevsimsizdir ama yaz aylarını yaz tatillerini müziksiz düşünemiyorum. Güneşin sıcaklığı denizin serinliği ve kendimizi iyi hissettirecek müzikler olduğu sürece yazın tadı daima damağımızda kalacak! Size bu yazı güzel geçirmenize yardımcı bir playlist hazırladım”

Mabel Matiz: "Yaza dair her şeyi çok seviyorum. Güneş, deniz, kumsal, yaz meyveleri, dans ve uçsuz bucaksız yaz geceleri... Bu playlist de bütün bir yazıma eşlik eden, çok sevdiğim, birbirinden güzel şarkılardan oluşuyor. Beni mutlu ettikleri gibi sizin yazınızı da şenlendirsinler dilerim.”

Aleyna Tilki: "Yaşamın farklı farklı halleri birleşir müzikle ve bölünmez bir bütün oluşturur... Her telden yaşa yazları! Ve büsbütün hisset…"

Yaz Notaları özel sayfasında ayrıca dünyaca ünlü sanatçıların Apple Music için özel hazırladığı listeleri de bulabilirsiniz. Dua Lipa ile Yaz Ruhu, J Baldwin’den Yaz Dalgası, Marshmello’dan Yaz Mix’i, Kygo’nun Günbatımı Notaları, Jonas Bothers ile Yaz Coşkusu ve daha fazlası Yaz Notalarında yer alıyor.

Sayfada ayrıca Apple Music editörleri tarafından hazırlanmış farklı beğenilere uygun pek çok farklı listeye de ulaşmak mümkün.