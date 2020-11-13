Apple Music bugün Türkiye güncel müzik sahnesinin nabzını tutan yeni yetenekleri müzikseverle buluşturmak için “Yeni Sanatçılar Türkiye” Çalma Listesini başlatıyor. Farklı türlerde öne çıkan yeni yetenekleri mercek altına alan Apple Music editörleri, ışıldayan sanatçıları müzikseverlerle buluşturuyor. Yeni Sanatçılar Türkiye Listesi düzenli olarak güncellenecek.

ilk EP’si “İşaretler” ile pandemi sürecindeki duygu birikimini paylaşmaya hazırlanan Melis Güven konu hakkında, "Apple Music global anlamda önemli yeri olan bir marka olmasının yanında Türkiye’de de yeni akımlara ve yeni sanatçılara oldukça önemli bir destek sağlıyor. Ülkemizde fazlasıyla yetenekli isimler varken, bu yeteneklere alan tanınması ve tüketiciye ulaşımında kolay kanallar oluşturulması bakımından Apple Music aslında yerli sanatçı dostu diyebiliriz” dedi

Yıllarca piyano öğretmenliği yapan Ezgi Bıcılı, Sezen Aksu imzası taşıyan “Yalancı Dünya” isimli yeni aranjesini ve yorumunu tüm Apple Music dinleyicileri ile buluşturmanın heyecanını paylaştı: "Bütün platformları takip etmeye çalışan, iyi bir müzik dinleyicisi olarak; Yeni Sanatçılar: Türkiye listesinde olmak benim için çok heyecan verici! Bir çok iyi sanatçıya ulaştığım, ilkleri öğrendiğim listede kendi adımı görmenin mutluluğunu yaşıyorum. En önemlisi de bu listeyi paylaştığım diğer sanatçı arkadaşlarım. Bu kadar güzel isim arasında olmak mutluluğumu katlıyor. Dilerim bugüne kadar benim keşif alanıma katkı sağladığı gibi bir çok dinleyiciyi de benimle buluşturacak ve hikayemiz genişleyerek güzelleşecek. "

Tarz olarak kült hip hoptan ayrılmadan bir Anadolu müziği havasına kapılarak kendimi bulduğuna inandığını belirten 22 yaşındaki Ahiyan, ilk başta kendi sıkıntılarını dile getirmek ve huzur bulmak için çıktığı bu müzik yolculuğunda artık evrensel bir amaç güttüğünü söylüyor: “ Apple Music’in desteklerini takdir ediyorum doğal müziğe emek vermek bu kalpleri hoşnut eder…”

Uğuru olduğuna inandığı “Karanlıklar” şarkısı ile hayallerini gerçekleştirmeye hazırlanan Emir Bozgan: "Apple Music yeni isimlerin müzik yapmasını teşvik ediyor ve duyulmalarına önemli bir destek veriyor. Çalma listeleri bu konuda yeni isimlerin seslerini duyurmada oldukça yardımcı. Bütün müzisyenler içinde tek bir müzik tarzı içinde sıkışıp kalmalarını engelliyor. Onlara istedikleri tarzda müzik yapma cesaretini veriyor."

Hem konsept hem de müzik tarzı açısından 60’lar soul, jazz ve R&B sanatçılarından ilham alan Ati ve Aşk Üçgeni: "Özellikle içinde bulunduğumuz zor günlerde, sanatçılara verilecek destek oldukça hayati bir önem taşıyor, Apple Music’e bunun için teşekkür ederiz.”

The Away Days grubundan ayrılarak solo kariyerine başlayan ve ana dilinde dinleyicilere ulaşmaya heyecan duyan Sezer Koç: "Güncel durum içinde Türkiye’deki sanatçıların streaming’den başka bir alanları yok kendilerini sunabilmek için. Dolayısıyla böyle bir listenin varlığı biz yeni isimler için çok değerli.”

Gazapizm’in "Unutulacak Dünler" şarkısına eşlik ettikten sonra karşılaştığı ilgi sonrası müzik yolculuğuna kendi şarkıları ile devam etmeye karar veren Bahar Sönmez: "Tüketimin bu denli hızlı olduğu günümüzde, her gün kendini müziği ile ifade etmeye çalışan yeni sanatçılarla tanışıyoruz, ben de onlardan biriyim. Bu hedefe ulaşmak için ayırabileceğimiz kaynaklar maalesef yetersiz kalabiliyor. Bizlerin dinleyicilerine ulaşabilmeleri için alternatif platformlara ihtiyacımız var. Lokal sanatçılar için başlarda hayal gibi gözüken global bir platformun bizlere bir alan açması ve hedeflerimizde desteklemesi gerçekten çok kıymetli. Çünkü kendi adıma her zaman özenerek dinlediğim sanatçılarla aynı yerde kendi ismimi görebiliyor olmak, hem müziğin çeşitlenmesi, hem de genç kitlelerin sanat konusunda desteklenmesi ve cesaretlenmesi açısından çok değerli.”

Yeni sanatçıların yer aldığı önemli bir listede dinleyicilerle heyecanını paylaşmayı kariyeri için önemli bir adım olarak tanımlayan Yiğit Atilla: “Apple Music listelerini bir dinleyici olarak çok beğeniyorum. Yeni çıkan isimleri tek tek takip edebilen birisi olmadığım için benim için kolaylık sağlıyor. Bazen başka bir şeye odaklandığım anlarda arka planda liste çalarken, özellikle aklıma giren bir şarkı olursa durup o şarkı ve sanatçı üstünde durmayı severim. Apple Music’in de desteğinden memnunum bu bakımdan. Yalnızca lokal bir müzisyen olarak değil, iyi bir dinleyici olarak da. Umarım globale ulaşma hedefimizde de böyle global bir markanın etkisi artarak devam eder."

Türkiye listelerinde yer almanın beklediği ve öncesinde hayalini kurduğu bir şey olduğunu belirten Cevher Aksoy: "Apple music vizyonu ve kalitesiyle beraber lokal müziğe değer katıyor ve bilinirlik sağlıyor.”