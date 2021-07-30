Apple Music Yıldızı Parlayanlar programı Türkiye’de başladı

Yıldızı Parlayanlar, Apple Music’in yükselen yıldız yetenekleri belirlemeye, sergilemeye ve yükseltmeye yönelik aylık sanatçı programı olarak tanımlanıyor. Apple Music ekibi her ay, platformun tüm gücünden yararlanarak tanıtımını yapmak üzere bir sanatçı seçiyor ve bu sanatçının dünya çapındaki büyüyen müzik hayranları kitlesine sanatçı hakkında farkındalık kazandırmak için Apple Music’te yayınlıyor.

Güneş, “Apple Music’in Yıldızı Parlayanlar Türkiye projesinin ilk sanatçısı olmak çok gurur verici. Apple Music’in yeni müzisyenlere, geleceğin starlarına böyle bir önem vermesi göğüs kabartıcı. Beni de desteklemeleri ayrıca benim için inanılmaz bir his ve heyecan verici. Bu projenin bir parçası olduğum için çok mutluyum!” dedi.

Apple Music Yıldızı Parlayanlar programı nedir?

Yıldızı Parlayanlar, Apple Music’in yükselen yıldız yetenekleri belirlemeye, sergilemeye ve yükseltmeye yönelik aylık sanatçı programı. Apple Music ekibi her ay, platformun tüm gücünden yararlanarak tanıtımını yapmak üzere bir sanatçı seçiyor ve bu sanatçının dünya çapındaki büyüyen müzik hayranları kitlesine sanatçı hakkında farkındalık kazandırmak için Apple Music’te yayınlıyor.

Apple’ın belirttiğine göre, geçmiş yeteneklerin geniş Yıldızı Parlayanlar kadrosu; 6lack, Daniel Caesar, HER, Greta Van Fleet, Khalid, Amy Shark, Billie Eilish, Sabrina Claudio, Sigrid, Mr Eazi, Stefflon Don, Bad Bunny gibi Grammy adayı ve eleştirmenlerce övülen yetenekleri içeriyor. Juice WLRD, Bazzi, Jax Jones, NCT 127, Summer Walker, Tierra Whack, Dean Lewis, Pink Sweat$, Koffee, Megan Thee Stallion, Burna Boy, Clairo, Lunay, Jessie Reyez, Orville Peck, Victoria Monét, Ingrid Andress, Conan Gray, Don Toliver, Rema, BENEE, Holly Humberstone, Natanael Cano, Givēon, beabadoobee, Arlo Parks, Tate McRae, Zoe Wees, Morray ve Fousheé.

2021’de, Apple Music’in Yıldızı Parlayanlar sanatçı programı beşinci yılına girdi ve dünyanın dört bir yanından Apple Music editörleri tarafından özenle seçilmiş, yeni ve gelişmekte olan sanatçılardan oluşan dinamik bir sınıfa sahip, küratörlüğünde bir tamamlayıcı Yıldızı Parlayanlar çalma listesi içeriyor.

Oynatma listesi, tür ve ülkeden bağımsız ve küresel Apple Music editörlerinin tutkuyla bağlı olduğu ve daha geniş bir kitleye tanıtmaya istekli olduğu bir dizi sanatçıyı temsil ediyor. Geçtiğimiz Mart ayında Apple Music, Yıldızı Parlayanlar programını ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya/Yeni Zelanda, Güney Afrika, Hindistan, Fransa, Almanya, Meksika, Rusya, Japonya ve Çin’deki sanatçıları öne çıkaran yerelleştirilmiş kampanyalar içerecek şekilde genişletti.

Apple Music’in Türkiye’deki ilk Yıldızı Parlayanlar sanatçısı olan Güneş, ay boyunca öne çıkacak resmi Yıldızı Parlayanlar şarkı listesi kapak yıldızı olarak hizmet edecek. Apple Music Yıldızı Parlayanlar Playlist‘i dinleme listenize ekleyebilirsiniz.