Apple Music Yıldızı Parlayanlar’da eylül ayının konuğu PEK oldu

Apple Music ekibi her ay, platformun tüm gücünden yararlanarak tanıtımını yapmak üzere bir sanatçı seçiyor ve bu sanatçının dünya çapındaki büyüyen müzik hayranları kitlesine sanatçı hakkında farkındalık kazandırmak için Apple Music’te yayınlıyor. Ağustos ayında Güneş ile başlayan programın bu ayki konuğu PEK oldu.

PEK “Yıldızı Parlayanlar” projesinde yer almasının kendisi için hem çok şaşırtıcı hem oldukça heyecan verici olduğunu söylüyor ve ekliyor: “Daha yolun çok başındayken yaptıklarımızın böyle değer ve destek görmesi çok mutluluk verici. Sıradaki parçalar için hep beraber daha da motive bir şekilde çalışıyoruz.”

Yönetmen Ali Demirel, klibi Ege ve Akdeniz’in farklı bölgelerinde kaydetmiş ve iPhone 12 Pro Max’i sağladığı pratik imkanlardan dolayı çekimlerinde tercih etmiş. Klibi iPhone’un yeni Yüksek Dinamik Aralık HDR teknolojisinin sunduğu canlı ve derinlikli görüntüler sayesinde, renk düzenlemesine ihtiyaç duymadan yayınladığı ilk iş olarak tanımlayan yönetmen, iPhone 12 Pro Max’in geniş açısı kullanılarak gerçekleştirdiği çekimlerde, bu bölgede gerçekleşen yangınlar öncesi Ege ve Akdeniz bölgesinin büyüleyici güzelliğini tüm görkemi ile görmemizi sağlıyor.

Yollarda geçen çekim süreci boyunca çekim yaptığı telefonun diğer Apple ürünleri ile olan entegrasyonunun çekim sürecini oldukça hızlandırdığını söyleyen Ali Demirel, iPhone 12 Pro’nun hoparlörünü klibin çekimlerinde ses senkronizasyonu için kullandıktan sonra yine aynı cihazla klibin kaba düzenlemesini yapmış.