Apple Park, koronavirüs salgını nedeniyle evden çalışacak

Onur Binay/posta.com.tr

Apple, koronavirüs salgını sonrasında uzaktan çalışma programlarını benimsemede Amazon, Google, Facebook, Twitter ve Microsoft gibi diğer teknoloji şirketlerine katılıyor.

Apple'ın uzay gemisini andıran yeni kampüsü Apple Park'ta görev yapan çalışanlardan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mümkünse uzaktan çalışmaları ve işlerini evden yürütmeleri istendi.

12 bin kişilik genel merkezde görevli personelin büyük bir kısmı uzaktan çalışmaya başlayacak.

En son hükümet veri raporlarına göre Amerika Birleşik Devletleri'nde şu ana kadar 231 yeni koronavirüs vakası görüldü. Dünya çapında vaka sayısının 100.000'i geçtiğine inanılıyor.

Apple Park yakınlarında ise 20 koronavirüs vakası görüldü



