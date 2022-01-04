Bilim & Teknoloji Apple, piyasa değeri 3 trilyon doları aşan ilk şirket oldu

Apple, piyasa değeri 3 trilyon doları aşan ilk şirket oldu

Bilim & Teknoloji

Apple, piyasa değeri 3 trilyon doları aşan ilk şirket oldu

Apple, borsada 3 trilyon dolar değerlemeyi aşan ilk şirket oldu. Şirketin hisse senedi fiyatları, kurucu ortak ve eski CEO'su Steve Jobs'ın ilk iPhone'u 2007'de kamuoyuna tanıtmasından bu yana %5800 yükseldi.

04 Ocak 2022, Salı 10:53 Son Güncelleme:
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Covid-19 salgınının başladığı 2020'den bu yana 3 kattan fazla artan Apple'ın hisseleri, pazartesi itibarıyla yüzde 3'e yakın değer kazandı. Bu yılın ilk işlem gününde şirketin hisse fiyatı 182,88 dolara kadar çıktı.

Şirketin piyasa değeri gün içinde 3 trilyon dolara ulaştı. Böylece Apple "3 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşan ilk şirket" oldu. Apple'ı, 2,5 trilyon dolarlık piyasa değeriyle Microsoft ve 1,9 trilyon dolarlık piyasa değeriyle Google'ın ana kuruluşu Alphabet takip etti.

Apple, Ağustos 2018'de de 1 trilyon doları geçen ilk şirket olmuştu. Genelde iPhone şirketin satışlarının yaklaşık yarısını oluşturuyor, ancak şirket iPad tabletleri ve Mac bilgisayarlarıyla da biliniyor. Apple Store üzerinden satılan yazılımlar ve iCloud üzerinden yapılan bulut depolama hizmetleri ve müzik, televizyon ve fitness hizmetleri, işin giderek önem kazanan bir kısmı. Ağustos ayında Apple'ın Yönetim Kurulu Başkanı Tim Cook, görevdeki 10 yılını geçerken beş milyondan fazla hisse senedi almıştı.

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