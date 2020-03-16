Apple Powerbeats 4 kablosuz kulaklık sessiz sedasız satışa sunuldu

Geçtiğimiz günlerde Powerbeats 4 kablosuz kulaklık modeli WinFuture tarafından sızdırılmıştı. Merak edilen yeni ürün, ilginç olarak daha Apple tarafından tanıtılmadan ABD’de bulunan Walmart mağazasında satışa çıktı.

Üçfarklı seçeneğiyle raflardaki yerini alan model, beklenen fiyattan 50 dolar daha ucuza satılıyor. Kırmızı, beyaz ve siyah olmak üzere üç farklı renkte hazırlanan ve tamamen kablosuz olmasına rağmen iki kulaklığı bir arada tutan bir boyun askısıyla gelen kulaklık, kulak içi formunda tasarlanmış

Bünyesinde Apple H1 çip yer alan ve bu sayede “Hey Siri” komutuna destek veren kablosuz kulaklık, telefon görüşmesi için de görev yapıyor. Aynı zamanda kutusuna bakıldığında 15 saate kadar pil ömrü olduğu görülüyor.

Daha önce 200 dolardan daha ucuza satılma ihtimali yok denilen kulaklık Walmart’ta 149 dolardan satılıyor. Powerbeats 3 modelinin, 199 dolar ile satışa çıktığını hatırlatalım.

Özellikle spor yapan aktif kişilere hitap eden kulaklıkta Powerbeats 3 Wireless modelinde yer alan hızlı şarj desteğinin de yer alacağı söyleniyor.

Powerbeats 4’ün önümüzdeki günlerde resmi olarak duyurulması bekleniyor.



