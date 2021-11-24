Apple, şimdi de yakın zamanda verilen siparişleri iptal etmeye başladı
Apple, Türkiye'de tüm ürünlerinin online alışveriş sitesinde satışını durdurmuştu. Şimdiyse yakın zamanda verilen Apple siparişleri iptal edilmeye başlandı.
24 Kasım 2021, Çarşamba 12:16 Son Güncelleme:
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Apple, Türkiye'deki tüm ürünlerinin satışını durdurdu. Apple'ın Türkiye'deki resmi internet sitesinde eski ve yeni bütün ürünlerinin satışı gerçekleştirilemiyor. Ürünlerin gönderim kısmında ya 'şu anda mevcut değil' ibaresi gösteriliyor; ya da ürünün kapasite veya renk seçeneği çalışmıyor.
Apple’ın online mağazası üzerinden yakın zamanda satın alma işlemi yapan ve siparişini bekleyen kullanıcılar şimdi sipariş iptali ile karşılaşmaya başladı.
Şirket konu hakkında henüz resmi bir açıklamada bulunmadı.
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