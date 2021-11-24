Apple, Türkiye'deki tüm ürünlerinin satışını durdurdu. Apple'ın Türkiye'deki resmi internet sitesinde eski ve yeni bütün ürünlerinin satışı gerçekleştirilemiyor. Ürünlerin gönderim kısmında ya 'şu anda mevcut değil' ibaresi gösteriliyor; ya da ürünün kapasite veya renk seçeneği çalışmıyor.

Apple’ın online mağazası üzerinden yakın zamanda satın alma işlemi yapan ve siparişini bekleyen kullanıcılar şimdi sipariş iptali ile karşılaşmaya başladı.

Şirket konu hakkında henüz resmi bir açıklamada bulunmadı.



