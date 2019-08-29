Apple, Siri'nin yapay zeka düzeyini arttırmak için Siri konuşmalarını dinleyen bazı çalışanlara sahipti. Bu çalışanlar, yazılımı derecelendirerek Siri'yi geliştirmeye yardımcı oldu. Fakat iş görüşmeleri, tıbbi bilgiler, uyuşturucu anlaşmaları ve özel hayattaki konuşmalar gibi birçok gizli bilgiye de ulaşıldığı ortaya çıktı.

Apple, bu durumun önüne geçmek için bazı değişiklikler yapıyor. Bundan sonra Siri'deki kayıtların Apple ile paylaşılması zorunlu tutulmayacak ve kullanıcının onayına sunulacak. Ayrıca izin verilen bu kayıtlara dışarıdan tutulan iş geliştirme çalışanları değil, sadece Apple'ın resmi çalışanları ses kayıtlarına ulaşabilecek. Eğer bir kaydın yanlışlıkla bile olsa üçüncü kişilere erişiminin olduğu görülürse kayıt silinecek.

Microsoft, Amazon, Google gibi şirketlerin dijital asistan uygulamaları da aynı yoldan gidecek.