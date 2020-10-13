Apple Store, geçici olarak erişime kapatıldı

Apple bu akşam iPhone 12 ailesini resmi olarak tanıtacak. Yeni iPhone’ların yanında HomePod mini ve iPhone’ların arkasına sabitlenerek cihazı şarj edecek MagSafe’in de aynı etkinlikte tanıtılması bekleniyor.

Şirket, etkinlik öncesinde çevrimiçi mağazası Apple Store’u erişime kapattı ve “Hemen döneceğiz” başlığı altında “Apple Store’da bazı güncellemeler yapıyoruz. Lütfen yakında tekrar deneyin.” ifadelerini kullandı.

Bu dönemde Apple’ın yeni ürünlerini Apple Store’a eklediğini ve lansmanın hemen ardından ürün sayfalarını yayınlayacağını söyleyebiliriz.

6,1 inçlik iPhone 12 modellerinin 23 Ekim, HomePod mini’nin ise 6 Kasım itibarıyla ön siparişe açılacağı söyleniyor. 5,4 inçlik iPhone 12 mini ve 6,7 inçlik iPhone 12 Pro Max’in ise kasım ayında ön siparişe açılması bekleniyor. Bu tahminler ABD için geçerli. Türkiye için ön siparişlerin ne zaman açılacağı belli değil.





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