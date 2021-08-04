Bilim & Teknoloji Apple Store’da tasarım değişikliğine gidildi

Apple Store’da tasarım değişikliğine gidildi

Bilim & Teknoloji

Apple Store’da tasarım değişikliğine gidildi

Apple Store’da kapsamlı bir tasarım değişikliğine gidildi. Yapılan değişiklikle şirketin önemli ürünlerine hızlı erişim sağlayan bir alan bulunuyor.

04 Ağustos 2021, Çarşamba 11:32 Son Güncelleme:
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Apple, resmi internet sitesine daha önce olmayan “Store” bölümü ekledi. Burada modern bir tasarım hazırladığı görülen şirket, sattığı tüm an ürünleri bir arada gözler önüne seriyor. Bu sayfalarda hangi modellerin bulunabilir olduğu görüntülenirken, aksesuar ve destekle ilgili bilgiler de veriliyor. Mağazanın ana sayfasında ise yeni ürünler ve destek sayfaları için özel bölümler bulunuyor.

Site, Apple’ın iOS’teki Store uygulamasına daha benzer hâle gelmişe benziyor. Sayfanın tasarımında mobil cihazlardaki deneyime öncelik verildiği anlaşılıyor.

Apple Store yeni bir tasarıma kavuşsa da, mağazada şu an için yeni bir ürün bulunmuyor. Şirket yeni ürünlerini eylül ayında tanıtacak. iPhone 13 mini, 13, 13 Pro ve 13 Pro Max’in eylül ayındaki etkinlikte karşımıza çıkması bekleniyor.

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