Apple, tartışmalı çocuk istismarı araçlarından vazgeçti

Apple’ın geçen haftalarda gündeme bomba gibi düşen yeni araçlarının kullanıma sunulması kararı ertelendi. Şirketin çocuklara yönelik cinsel tacizle mücadele amacıyla iCloud’daki görüntüleri tarayacağı haberi beraberinde eleştirileri getirmişti. Pek çok kişi şirketin bu kararının kullanıcı gizliliğine ket vuracağını belirterek geri çekilmesini istemişti. Apple, aldığı tepkilerin ardından araçlarını kullanıma sunmayacağını açıkladı.

Apple yaptığı bir açıklamada: “Geçen ay, çocukları, onları işe almak ve sömürmek için iletişim araçlarını kullanan yırtıcılardan korumaya ve Çocukların Cinsel İstismarı Materyalinin yayılmasını sınırlamaya yardımcı olmayı amaçlayan özellikler için planlarımızı duyurduk. Müşterilerden gelen geri bildirimlere dayanarak, savunuculuk grupları, araştırmacılar ve diğerleri, kritik öneme sahip bu çocuk güvenliği özelliklerini yayınlamadan önce girdi toplamak ve iyileştirmeler yapmak için önümüzdeki aylarda ek zaman ayırmaya karar verdik” dedi.

Apple’ın iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 ve macOS Monterey gibi yaklaşan işletim sistemi güncellemelerinin bir parçası olan ‘Child Sexual Abuse Material’ (CSAM) yani ‘Çocukların Cinsel İstismarı Malzemesi’ araçlarını kullanıma sunacaktı. Şirketin birkaç hafta içinde özelliği devreye sokması bekleniyordu.

Apple’ın ertelediği yeni özellikler arasında, cihazdaki makine öğrenimi sistemleri kullanılarak uygulamada cinsel içerikli fotoğrafların paylaşıldığı algıladığında çocukları ve ebeveynlerini bilgilendirecek olan Mesajlar için bir özellik vardı. Çocuklara gönderilen bu tür görüntüler bulanık olacak ve uyarılar içerecekti.

iCloud Fotoğrafları aracı, Apple’ın duyurduğu CSAM algılama özellikleri arasında belki de en tartışmalı olanı oldu. Apple, CSAM görüntülerini, Ulusal Kayıp ve İstismara Uğrayan Çocuklar Merkezi ile diğer kuruluşlarla karşılaştıracak ve veritabanında eşleyecekti. Bu analizin, bir görüntü iCloud Photos’a yüklenmeden önce gerçekleşmesi gerekiyor. CSAM’i tespit edecek sistem söz konuus bir görüntü gördüğünde Apple kişinin hesabını devre dışı bırakıp ve NCMEC’e bir rapor gönderecekti.

Apple, yaklaşımın “mevcut tekniklere göre gizlilik avantajları sağlayacağını, çünkü yalnızca iCloud Fotoğrafları hesaplarında bilinen bir CSAM koleksiyonu varsa, kullanıcıların fotoğraflarını öğrendiğini” iddia etti.