Apple taşınabilir oyun konsolu çıkarmaya hazırlanıyor

Kore merkezli Clien forum sitesinde paylaşılan bir gönderiye göre Apple, Nintendo Switch benzeri taşınabilir bir oyun konsolu üzerinde çalışıyor.

Apple’ın bunun için yeni bir ARM tabanlı yonga seti geliştirdiği de iddia edildi. A veya M serisi altında kategorize edilmeyeceği söylenen bu yeni yonganın gelişmiş GPU performansı ve Ray Tracing desteğine sahip olacağı söyleniyor.

Daha önce, Apple'ın ARM tabanlı bir konsol üzerinde çalıştığı iddia edilmişti. Bu konsolla, Apple onu biraz daha kalın hale getirebilir. Apple'ın oyun konsolunda kullanacağı yongada aktif soğutma sistemine yer vereceği de tahmin ediliyor.

Bu taşınabilir hibrit konsolun en büyük farkı, SoC'nin gelişmiş GPU performansı ve ışın izleme desteği sağlaması. Söylentide ayrıca, Apple'ın muhtemelen Apple Arcade'e özel oyunlar getirmek için önemli oyun geliştiricisi Ubisoft ile pazarlık yaptığı yer alıyor.