Bilim & Teknoloji Apple, telefonları havadan şarj edecek kablosuz şarj teknolojisi üzerinde çalışıyor

Apple, telefonları havadan şarj edecek kablosuz şarj teknolojisi üzerinde çalışıyor

Bilim & Teknoloji

Apple, telefonları havadan şarj edecek kablosuz şarj teknolojisi üzerinde çalışıyor

Apple, telefonunuzu tamamen kablosuz bir şekilde havadan şarj etmenizi sağlayacak bir teknoloji üzerinde çalışıyor.

07 Haziran 2021, Pazartesi 08:41 Son Güncelleme:
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Huawei ve Xiaomi’nin ardından Apple da telefonları tamamen kablosuz bir şekilde havadan şarj edecek teknoloji üzerinde çalışmaya başladı.

İddialara göre Apple, MagSafe gibi mıknatıslı şarj aletlerinden kurtulup, herhangi bir kablo olmadan ya da cihazı herhangi bir platforma yerleştirmeye ihtiyaç duymayan bir şarj teknolojisi üzerinde çalışıyor. Bu teknoloji kısa mesafeden çalışacak.

Huawei söz konusu teknolojiyi bulunulan odadaki her şeyi şarj aletine çeviren bir patent ile karşımıza çıkartmıştı.

Apple’ın tamamen kablosuz şarj teknolojisinin ne zaman çıkacağı belli değil.


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