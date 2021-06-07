Huawei ve Xiaomi’nin ardından Apple da telefonları tamamen kablosuz bir şekilde havadan şarj edecek teknoloji üzerinde çalışmaya başladı.

İddialara göre Apple, MagSafe gibi mıknatıslı şarj aletlerinden kurtulup, herhangi bir kablo olmadan ya da cihazı herhangi bir platforma yerleştirmeye ihtiyaç duymayan bir şarj teknolojisi üzerinde çalışıyor. Bu teknoloji kısa mesafeden çalışacak.

Huawei söz konusu teknolojiyi bulunulan odadaki her şeyi şarj aletine çeviren bir patent ile karşımıza çıkartmıştı.

Apple’ın tamamen kablosuz şarj teknolojisinin ne zaman çıkacağı belli değil.



