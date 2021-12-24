Döviz kurundaki hareketliliğin ardından bir süre Türkiye satışlarını durduran sonra da zam yapan Apple, 23 Aralık gecesi fiyatlarında indirime gitti. İndirim haberinin ardından da teknoloji tutkunları Apple Türkiye fiyatlarını ne kadar indirdi? 24 Aralık iPhone, Macbook ve iPad fiyatları ne kadar oldu? araştırması yapmaya başladı…

24 ARALIK IPHONE FİYATLARI

19 bin 999 TL'den başlayan fiyatlar ile satılan iPhone 13'ü mininin fiyatı 14 bin 799 TL'ye düştü.

iPhone 13'ün fiyatı 21 bin 499 TL'den 16 bin 299 TL'ye,

iPhone 13 Pro'nun fiyatı 28 bin 999 TL'den 21 bin 499 TL'ye,

iPhone 13 Pro Max'in fiyatı ise 31 bin 999 TL'den 23 bin 999 TL'ye düştü.

24 ARALIK İNDİRİMLİ MACBOOK FİYATLARI

İndirimin ardından Apple M1 – 13 inç Macbook Air'in fiyatı 19 bin 999 TL'den 14 bin 999 TL'ye,

M1 Pro – 14 inç Macbook Pro'nun fiyatı ise 39 bin 999 TL'den 29 bin 999 TL'ye düştü.

24 ARALIK IPAD FİYATLARI