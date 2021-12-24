Apple Türkiye fiyatlarını ne kadar indirdi? 24 Aralık iPhone, Macbook ve iPad fiyatları ne kadar oldu?
Apple Türkiye, döviz kurundaki düşüşün ardından ürünlerde indirime gitme kararı aldığını duyurdu. Yapılan son zam ile 19 bin 999 TL'den başlayan fiyatlarla satılan iPhone 13 Mini'nin fiyatında 5 bin TL’ye yakın bir indirim olduğu görüldü. İşte, 24 Aralık iPhone, Macbook ve iPad fiyatları…
24 Aralık 2021, Cuma 09:59 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Döviz kurundaki hareketliliğin ardından bir süre Türkiye satışlarını durduran sonra da zam yapan Apple, 23 Aralık gecesi fiyatlarında indirime gitti. İndirim haberinin ardından da teknoloji tutkunları Apple Türkiye fiyatlarını ne kadar indirdi? 24 Aralık iPhone, Macbook ve iPad fiyatları ne kadar oldu? araştırması yapmaya başladı…
24 ARALIK IPHONE FİYATLARI
- 19 bin 999 TL'den başlayan fiyatlar ile satılan iPhone 13'ü mininin fiyatı 14 bin 799 TL'ye düştü.
- iPhone 13'ün fiyatı 21 bin 499 TL'den 16 bin 299 TL'ye,
- iPhone 13 Pro'nun fiyatı 28 bin 999 TL'den 21 bin 499 TL'ye,
- iPhone 13 Pro Max'in fiyatı ise 31 bin 999 TL'den 23 bin 999 TL'ye düştü.
24 ARALIK İNDİRİMLİ MACBOOK FİYATLARI
- İndirimin ardından Apple M1 – 13 inç Macbook Air'in fiyatı 19 bin 999 TL'den 14 bin 999 TL'ye,
- M1 Pro – 14 inç Macbook Pro'nun fiyatı ise 39 bin 999 TL'den 29 bin 999 TL'ye düştü.
24 ARALIK IPAD FİYATLARI
- 6 Bin 999 TL'ye satılan iPad'in yeni fiyatını 5 bin 199 TL oldu.
- iPad mini'nin fiyatı 10 bin 499 TL'den 7 bin 899 TL'ye,
- iPad Air'in fiyatı 11 bin 999 TL'den 8 bin 999 TL'ye
- iPad Pro'nun fiyatı ise 16 bin 499 TL'den 11 bin 999 TL'ye düşürüldü.
- 5 bin 99 TL'ye satılan AirPods Pro'nun yeni fiyatı 3 bin 799 TL oldu.
- AirPods 3'ün fiyatı 3 bin 499 TL'den 2 bin 599 TL'ye düşürüldü.
- Apple Watch Series 7'nin fiyatı ise 7 bin 999 TL'den 5 bin 899 TL’ye düşürüldü.
BUNLARI DA OKUYUN