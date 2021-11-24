Bilim & Teknoloji Apple, Türkiye'deki tüm ürünlerinin satışını durdurdu

Apple, Türkiye'deki tüm ürünlerinin satışını durdurdu

Bilim & Teknoloji

Apple, Türkiye'deki tüm ürünlerinin satışını durdurdu

Apple, Türkiye'de tüm ürünlerinin online alışveriş sitesinde satışını durdurdu. Ürünleri satın almak isteyenler 'şu anda mevcut değil' uyarısıyla karşılaşıyor.

24 Kasım 2021, Çarşamba 09:43 Son Güncelleme:
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Türk Lirası'ndaki değer kaybı nedeniyle Apple, Türkiye'deki tüm ürünlerinin satışını durdurdu.

Apple'ın Türkiye'deki resmi internet sitesinde eski ve yeni bütün ürünlerinin satışı gerçekleştirilemiyor. Ürünlerin gönderim kısmında ya 'şu anda mevcut değil' ibaresi gösteriliyor; ya da ürünün kapasite veya renk seçeneği çalışmıyor.

Satışların ne zaman yeniden başlayacağı ise bilinmiyor.

Apple’dan artan dolar ve euro kuru ile bağlı olarak bir fiyat artışı gerçekleşmesi bekleniyor.

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