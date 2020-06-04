Apple ürün seri numarası biçimini güncelleyecek

Güncellenen seri numarası biçimi, konfigürasyon verilerini içermeyecek. Bu nedenle, Apple'ın mevcut seri numarası yapısına bağlı olarak çalışan yerleşik bir mantığa sahip şirket içi CRM sistemlerinden yararlanan veya API'leri kullanan servis sağlayıcıları, onarım işlemlerini gözden geçirmesi gerekiyor.

Tüm sistem ve işlemler hem mevcut ürün seri numarası biçimiyle hem güncellenen seri numarası biçimiyle çalışabilir durumda olacak.

Buna ek olarak servis/bileşen parçası seri numaralarında biçim veya karakter sayısı değişikliği yapılmayacak.

Apple, güncellenmiş seri numarası biçiminin kullanıma sunulma durumu hakkında yeni bilgi geldikçe size aktarmaya devam edeceğiz.

Apple aygıtınızın seri numarası, IMEI/MEID veya ICCID numaraları nasıl bulunur?

Ayarlar > Genel'e gidip Hakkında'ya dokunun.

Seri numarasına bakın. IMEI/MEID ve ICCID numaralarını bulmak için aşağı kaydırmanız gerekebilir.

Bu bilgileri Apple kayıt veya destek formlarına yapıştırmak için numarayı basılı tutarak kopyalayın.



