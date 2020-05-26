Apple'ın Eylül ayında yeni nesil iPhone modellerini tanıtması bekleniyor ve mevcut modellere göre en büyük değişikliklerden biri 5G'nin bu seriye eklenmesi.

Söylentilere göre Apple, 5G'yi serideki en az bir modele getirecek, ancak diğerleri bu yıl piyasaya sürülen tüm iPhone'ların bu tür yeteneklerle geleceğini iddia ediyor.

Buna ek olarak Apple, iPhone 12'de Lightning konektöründen de vazgeçebilir.

Fikir yeni değil ve konuyu bilen insanlar, bu yılın başlarında şirketin tüm konektörleri tamamen kaldırmayı planladığını duymuştur. Başka bir deyişle, fikir herhangi bir bağlantı noktası olmayan bir iPhone oluşturmaktı. Bu da cihazın sadece kablosuz şarj olması demekti.

Ancak bu tarz bir bağlantı sistemine geçiş için henüz çok erken. Aon zamanlarda yapılan söylentiye göre ise Apple, Lightning’i bir yıl daha tutmak istiyor.

Bir Twitter kullanıcısına göre ise Apple, iPhone 12 serisiyle birlikte Lightning girişini bırakıp USB Type-C'ye geçiş yapacak. Hatta şirketin USB-C konektörlü bir iPhone 12 prototipi yarattığı bile iddia edildi. Ancak asla üretime geçmedi. Bu yeni söylentiye göre Apple sonunda Lightning ile en az bir yıl daha kalmaya karar verdi.

Smart Connector adlı bağlantı ile birlikte gelmesi iPhone 13'te daha büyük bir değişiklik yaratabilir. Bu, daha önce de duyduğumuz bir şey, çünkü Apple'ın iPhone'a daha fazla aksesuar, hatta bir klavye bile getirmek için bu yükseltmeyi keşfettiği söylendi.

Tüm bunların birer iddia olduğunu ve Apple tarafından resmi bir karar verilmediğini de unutmamak gerekiyor.