Apple uygun fiyatlı akıllı saatini duyurdu: Apple Watch SE

iPhone SE modelinin ardında Apple, Apple Watch SE adlı uygun fiyatlı akıllı saatini de duyurdu. 40 ve 44 mm olmak üzere iki farklı kasa boyutuyla gelen Apple Watch SE, bağlantı tarafında da GPS ve GPS + Hücresel dolmak üzere iki farklı opsiyon sunuyor. 50 metreye kadar suya dayanıklı olan bu kasa, 7000 serisi alüminyumdan üretiliyor.

watchOS 7 ile kullanıcılar, çocukların veya daha ileri yaştaki aile üyelerinin iPhone olmadan da Apple Watch’un keyfini çıkarmasına izin veren Family Setup, uyku takibi, otomatik el yıkama algılama ve yeni antrenmanları da içeren yeni özelliklerden yararlanabilecekler. Apple Watch SE, yüzde 100 geri dönüştürülmüş alüminyumdan üretilen ve yeni Solo Loop ve Örgü Solo Loop dahil olmak üzere tüm Apple Watch kayışlarıyla uyumlu, göz alıcı üç farklı kasa rengi seçeneğiyle sunuluyor.

Apple Watch Series 3 ila Apple Watch Series 5 arasında bir yerde olan Watch SE, 64 bit çift çekirdek S5 işlemciyle çalışıyor. Bu işlemci sayesinde Apple Watch Series 3’ten iki kata kadar daha hızlı olan Apple Watch SE, inanılmaz derecede hızlı bir performans ortaya koyuyor. Dokunsal geri bildirim özellikli Digital Crown’u döndürdüğünüzde giderek artan tıklamalar olağanüstü mekanik bir his veriyor. Watch SE, Bluetooth 5.0’ın yanı sıra, telefon görüşmeleri, Siri ve Walkie-Talkie için daha iyi bir ses kalitesi sunmak üzere optimize edilen en yeni hoparlör ve mikrofona sahiptir.

Apple Watch SE, ince kenarlar ve yuvarlak köşelerden oluşan ve Series 3’ten yüzde 30 daha geniş bir alana sahip göz alıcı bir Retina ekranla geliyor. Arayüz net ve bilgilendirici komplikasyonlar sunarken, büyük ve kolay okunan uygulama simgeleri ve fontlar kullanıyor. Müşterilerin bildirimleri, mesajları, antrenman ölçümlerini ve daha fazlasını kolayca görebilmesini sağlamak amacıyla, yeni saat kadranları da ekran için optimize edildi.

Saatte EKG ölçme özelliği yok ancak nabız ölçümü yapabiliyor. Apple Watch SE, mevcut Apple Watch modellerinde bulunan tüm egzersiz programlarını destekliyor. Apple Fitness+ abonelik hizmetiyle birlikte birçok egzersiz hareketini animasyonlarla gösterebilen akıllı saat, bu egzersizler sırasında yaktığınız kaloriyi de hesaplayabiliyor.

Yeni ve enerji bakımından daha etkili barometrik altimetre, GPS ve yakındaki Wi-Fi ağlarını kullanan yeni nesil hep açık altimetre, gün boyunca gerçek zamanlı yükseklik ölçümleri sağlıyor. Bu özellik, deniz seviyesinin üstünde 30 cm yukarı ve aşağı doğru gerçekleşen küçük yükseklik değişikliklerini algılanmasını sağlıyor ve yeni saat kadranı komplikasyonu veya antrenman ölçümü olarak gösterilebiliyor.

Yerleşik pusula, eğim, yükseklik, enlem ve boylam bilgilerini paylaşmanın yanı sıra, kullanıcıların daha iyi yön bulmasını sağlıyor ve baktıkları yönü daha doğru bir şekilde gösteriyor. Kullanıcılar, saat kadranlarına üç yeni Pusula komplikasyonundan birini ekleyebilecekler ve geliştiriciler, zengin deneyimler oluşturmak için uygulamalarında pusulanın sağladığı bilgilerden yararlanabilecekler.

watchOS 7’deki Family Setup özelliği, tüm ailenin Apple Watch’tan yararlanabilmesini sağlıyor. Ailenin iPhone’u olmayan çocuklarının ve daha yaşlı aile üyelerinin, Apple Watch’un bağlantı, güvenlik ve fitness özelliklerinden yararlanabilmelerine olanak tanıyor. Çocuklar, iletişim ve kişiselleştirme becerilerinden yararlanabilir, istedikleri anda Acil SOS’e erişebilir, onlara en uygun şekilde optimize edilen Aktivite halkaları deneyiminin keyfini çıkarabilir ve evdeki veya sınıftaki öğrenme aktiviteleri sırasında konsantrasyonlarını koruyup konuyu dikkatle takip etmelerine yardımcı olan Okul Zamanı adlı yeni modu kullanabilirler.

watchOS 7 ileri yaştaki yetişkinler için de optimize edilmiş özellikler sunuyor. Sadeleştirilmiş bir alıştırma ve yapılandırma süreciyle başlayarak, yenilenen daha geniş kadranla saat bilgileri ve zengin komplikasyonlara bir bakışta erişebilirler. Yaşlı yetişkinler, iPhone’daki Sağlık uygulamasında sunulan yeni Sağlık Denetim Listesi’nden de yararlanabilirler. Bu liste, düşme algılama gibi sağlık özelliklerinin etkinleştirilip etkinleştirilmediğini tek bir görünümde izleme imkanını veriyor.

Apple Watch SE (GPS), 2.699 TL başlangıç fiyatıyla satışa çıkıyor.