Apple veri gizliliğine dikkat çeken yeni reklam filmini yayınladı

Siber tehditler her geçen gün arttığından verilerin güvende tutulması artık daha da önemli hale geldi. Birçok şirket ve kullanıcı ise verilerini yanlışlıkla da olsa dış dünyayla bir şekilde paylaşabiliyor. Apple da veri gizlilğinin önemine dikkat çekmek için yeni reklam filmini yayınladı.

Öte yandan tüm teknolojiler ve iş modelleri aynı değil. Apple’ın iş modeli ve teknolojileri ise kullanıcıların gizliliğini en ön planda tutacak şekilde tasarlanıyor.

Akıllı cihazlar veya ilgi çekici hizmetlerle de gizliliğe aynı anda sahip olabilirsiniz. Yani gizliliğinizden ödün vermenize gerek yok. Apple, her ikisini de sunabilen ürünler üretiyor.

Cupertinolu şirket, gizliliği ürünlerine ilk aşamadan itibaren dahil ediyor. Ürün ve hizmetler, gizliliğinizi korumanız adına yenilikçi teknolojilerle geliştiriliyor.

Apple konuyla ilgili şunları söyledi:

“Üçüncü tarafların size pazarlama yapabilmeleri için mail’leri, mesajları veya internette gezinme geçmişlerini okumuyoruz. İşimiz, müşterilerimize ait verilerin paraya dönüştürülmesini temel almıyor.

Aygıtlarınızın sizinle ilgili her şeyi bilmesi gerektiğine inanıyoruz ama bizim bu bilgilere sahip olmamız gerektiğini düşünmüyoruz. İşte bu yüzden ürünlerimizin tasarımında kullanıcıların aygıtlarında olabildiğince çok bilgiyi işlemesine öncelik veriyor, topladığımız kişisel bilgilerin miktarını olabildiğince sınırlı tutmak için kendimize meydan okuyor, şeffaflık ve kullanıcı kontrolünün her zaman ön planda olmasına dikkat ediyoruz.

Bütün bu uygulamalar, telefonunuzdaki bilgileri koruyan parolayla şifreleme gibi güçlü güvenlik dayanaklarını temel alıyor. Müşterilerimiz aygıtlarına fotoğraflardan sağlık ve finans verilerine kadar, sayısı gün geçtikçe artan hassas veriler ekledikçe, müşterilerimizin verilerinin güvende tutulduğundan emin olabilmeleri için daha da güçlü veri güvenliği korumaları geliştirmeyi sürdüreceğiz.”

Reklam spotunda yer alan replikleri ve arka planında neler anlatılmak istendiğini aşağıda görebilirsiniz.

Safari

“Boşanma avukatı bulmak için sekiz siteye baktım.”

Arka plan: Safari, yolunuza çıkan izleyicileri ortadan kaldırıyor. Akıllı Takip Önleme özelliği, sizi bir siteden diğerine izleyen reklam verenleri durdurmaya yardımcı oluyor.

Apple Harita

“Evim buraya 300 metre uzaklıkta.”

Arka plan: Harita uygulaması, verilerinizi Apple ID’nizle ilişkilendirmiyor ve Apple gittiğiniz yerlerin geçmişini tutmuyor.

“Tüm hesaplarımın şifresi…”

Arka plan: Kredi ve banka kartı numaralarınız Apple tarafından gizlenir ve Apple, sizinle ilişkilendirilebilecek işlem bilgilerini saklamıyor.

Apple Sağlık

“Kalp atış hızım şu anda 150, 151, 152, şimdi tekrar 150 oldu.”

Arka plan: Sağlık uygulamasının hangi bilgileri alabileceğini ve bu bilgilerin kimlerle paylaşılacağını siz kontrol edebilirsiniz. Telefonunuz parola, Touch ID veya Face ID ile kilitliyken Sağlık uygulamasındaki tüm sağlık ve fitness verileriniz şifreleniyor. watchOS ve iOS’in en yeni sürümlerini kullanıyorsanız ve iki faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirdiyseniz sağlık ve aktivite verileriniz Apple’ın okuyamayacağı bir şekilde yedekleniyor.