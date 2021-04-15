Apple Watch 6'nın kan oksijen sensörünü ve kalp atış hızı monitörünü kullanan çalışma, bu seviyelerdeki değişiklikler ile Covid-19 gibi solunum yolu hastalıklarının erken belirtileri arasında bir bağlantı olup olmadığını görmeyi umuyor.

Apple, aynı zamanda gelecekte bu özelliklerin astım krizi ve kalp yetmezliğinin erken belirtilerini de tespit edip edemeyeceğini görecek araştırmalar başlatmayı umuyor.

Apple Watch, mevcut Covid-19 testleri gibi pamuklu çubuklar ile örnek almaya başlamadığı sürece, sahip olduğunuz kesin hastalığı belirleyemeyecek tabi ki de. Ancak bazı semptomları yaşayıp yaşamadığınızı tespit edebilecek ve ne yapmanız gerektiği konusunda size rehberlik edecek.

Herhangi bir solunum yolu hastalığının varlığını tespit etmeye gelirsek, Apple Watch’un çalışması bu alanda başarılı olabilir. Kan, oksijeni akciğerlerinizden organlarınıza ve kaslarınıza taşıyor. Solunumunuzu etkileyen solunum hastalıkları muhtemelen oksijen alımınızı ve oksijen seviyenizi etkileyecektir. Bu nedenle, Apple Watch’la kan oksijen seviyelerinizdeki değişiklikleri izlemek, diğer semptomlar alevlenmeden önce hasta olup olmadığınızı anlamanın etkili bir yolu olabilir.

Apple, Watch Series 6’nın bu anlamda etkili bir araç olacağını umuyor. Ancak çalışmanın sonuçlarının kendi lehine olup olmadığını görmek için beklemek zorundayız.



