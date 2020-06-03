Apple Watch benzeri Huami Amazfit Bip S tanıtıldı

Huami Amazfit BIP S, görsel anlamda Apple Watch çok benziyor. 1.28 inç büyüklüğünde renkli bir ekranla gelen Amazfit Bip S, aktivite konusunda da bir akıllı saatten beklenen özellikleri barındırıyor. Yürüyüş, koşma, yüzme ve bisiklet sürme gibi 10 farklı aktivite modunu bünyesinde barındıran akıllı saat, bir kalp atış hızı ölçme sensörüne de yer veriyor. Güneş ışığı altında da net görüş imkanı sunan saate şirket, kişisel sağlık verilerin kaydedilip, bunlar hakkında detaylar veren "Huami-PAI" desteğini de entegre etti. Böylece geriye dönük verilerinize ulaşabiliyorsunuz.

Akıllı saatte 5 ATM'ye kadar su direnci de bulunuyor. Bu sayede tüketiciler, akıllı saati su içerisinde de diledikleri gibi kullanabiliyor. Bluetooth desteği ise telefonu açmak zorunda kalmadan müzik kontrolünün yapılmasını sağlıyor. Amazfit BIP S, sahip olduğu dahili GPS ve GLONASS özelliği ile de kullanıcılara benzersiz bir navigasyon desteği sunuyor.

Huami yetkilileri, yeni akıllı saatlerinde 200 mAh batarya olduğunu söyledi. Bu batarya, günlük kullanımda 15, sadece aktivite izleme için kullanıldığında 80 gün, sadece GPS kullanımında ise 22 saat kullanım imkanı sunuor. Akıllı saatin bekleme süresi ise 40 gün.

Huami Amazfit BIP S teknik özellikleri

Ekran: 1.28 inç, Corning Gorilla Glass 3 koruma ve özelleştirilebilen dokunmatik yapı

Bağlantı Desteği: Bluetooth 4.2 LE (Android ve iOS uyumlu)

Konum: GPS + GLONASS

Su Direnci: 5 ATM

Aktivite Takibi: 10 farklı aktivite için, PAI kişisel sağlık verisi asistanı

Batarya: 200 mAh - 40 güne kadar kullanım imkanı

Boyutlar: 42 mm x 35.3 mm x 11.4 mm

Ağırlık: 31 gram

Huami Amazfit BIP S, siyah, mavi, pembe ve beyaz renklerde satın alınabilecek. Saatin yurt dışı satış fiyatı ise 65 dolar.



