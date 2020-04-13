Apple Watch EKG uygulaması nasıl kullanılır?

Hatırlatmak gerekirse Apple Watch Series 4 modeli ile yurt dışında kullanıma sunulan özellik, ülkemizde hemen kullanıma sunulmamıştı. Uzun süren bekleyişin ardından ülkemizde de kullanıma sunulan özellik sayesinde kullanıcılar, doğrudan bileklerinden elektrokardiyogram çekebilecek. telefonunuzun iOS 13.4 ve akıllı saatiniz de watchOS 6.2 güncellemeleri yaptığınızdan emin olun.

EKG uygulaması ve düzensiz kalp ritmi bildirimi özelliği kullanıcıların en sık rastlanan ritim düzensizliği olan Atriyal Fibrilasyon (AF) belirtilerini tespit etmelerine yardımcı olacak. Atriyal Fibrilasyon, tedavi edilmemesi halinde tüm dünyada en yaygın ikinci ölüm nedeni olan felç ile sonuçlanabilecek durumlardan biri.





Bu özellik sayesinde kullanıcılar, kalp atışının hızlı veya düzensiz olması gibi belirtiler yaşadıklarında kalp ritmini ölçerek doktorlara kritik önem taşıyan veriler sağlayabiliyorlar.

Ancak şunu unutmayın; Apple Watch EKG ölçümü yaparken kalp krizi konusunda uyarı yapmıyor, sadece kalp ritmi konusunda uzmanlara daha uzun süreli veri sağlıyor.

Apple Watch 4 ve Watch 5 modellerinden birini kullanıyorsanız siz de EKG özelliğini kullanarak kalp ritminizin bir grafiğini kısa sürede alabiliyorsunuz. EKG ölçümü yaparken izlenecek adımlar sırasıyla videomuzda...