Apple Watch el yıkama özelliği nasıl çalışıyor?

Covid salgının etkisinde watchOS 7 ile gelen ilgi çekici özelliklerden biri de el yıkama uyarısı. Bundan böyle elinizi yıkarken, Apple Watch, su seslerini ve el hareketlerini algılayarak elinizi ne kadar zamandır yıkadığınızı belirtebilecek. Geri sayım eşliğinde gerçekleşen 20 saniye sonrasında ise size "Aferin" demeyi ihmal etmeyecek.

Kullanıcıların, elini yıkamayı erken bırakması halinde cihazın onları uyaracağını belirtelim. Apple Watch ayrıca kullanıcıya eve döndüğünde ellerini yıkamasını hatırlatacak.

Apple Watch’lardaki el yıkama özelliği nasıl çalışıyor?

Özelliğin aktif hale gelmesi için kullanıcıların herhangi bir şey yapması gerekmiyor. Siz ellerinizi yıkamaya başladığınız anda sayaç otomatik olarak başlıyor ve 20 saniyeden geriye doğru sayıyor.