Apple Watch ile sevdiğinizin kalbine yakın olun

Hem kalbine hem ruhuna hitap edin

Apple Music’in 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel hazırladığı kalpleri yumuşatan aşk hikayelerine kulak vermesi için Apple Watch ve AirPods sevgilinize verebileceğiniz en çekici hediyeler olabilir. Sevgiliniz aşk temalı çalma listeleri arasında gezinirken “En iyi Türkçe Aşk Şarkıları” listelerinden, aşk temalı radyo kanallarına ve Göksel, Kayahan, Adele, Kenan Doğulu ve Özdemir Erdoğan gibi eşsiz sanatçıların şarkılarından oluşan “Aşk Şarkıları” listelerine içini ısıtan sürprizler onu bekliyor olacak.

Apple Music Sevgililer gününe özel hazırlanan "Aşk" çalma listelerine buradan ulaşabilirsiniz.

Apple Watch’unuzdan müzik, podcast ve sesli kitap dinlemenin dayanılmaz hafifliği

Sevgiliniz Apple Watch’una indirebileceği yüzlerce şarkıyla birlikte yanında iPhone’u olmadan dahi sporda, duşta ya da metroda en sevdiği şarkıları hiç kopmadan dinleyebilecek.

Apple Watch Series 3 veya sonraki bir model saatinizde Wi-Fi ya da hücresel bağlantınız varsa iPhone'unuz yanınızda olmasa bile Apple Music ve Apple Podcasts içeriklerini ve sesli kitapları dinleyebilirsiniz.

Ayrıca, iPhone'unuzdaki müzikler, podcast'ler veya sesli kitapları saatinizle eş zamanlayabilirsiniz. Böylece, iPhone'unuz yakında değilken, saatiniz Wi-Fi ağına veya hücresel ağa bağlı olmasa bile saatinizden içerik çalabilirsiniz.

Apple Music’i Apple Watch’unuzdan dinlemek için yapmanız gerekenler

Apple Music abonesiyseniz Apple Music kataloğundan dilediğiniz parçayı çalabilirsiniz. İsteseniz Apple Music kataloğundan dilediğiniz parçayı çalmak için Siri’yi de kullanabilirsiniz.

Apple Watch’unuzdan müzik eş zamanlama ile ilgili daha fazla bilgiyi bu linkten öğrenebilirsiniz.

Apple Watch Series 5’i 3099 TL , Apple Watch Series 3’ü 1499 TL'den başlayan fiyatlardan satın alabilirsiniz

AirPods

Sevdiğinizin kalbine Apple Watch ile yakınlaşırken AirPods ile de ruhunu ısıtacak ve her an sizi yanında hissettirecek aşk şarkılarını kulağına fısıldayabilirsiniz.

AirPods satın almak için bu linke tıklayabilirsiniz.