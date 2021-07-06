Apple Watch, kalp krizi geçirecek kadının hayatını kurtardı

ABD’nin Michigan eyaletinde yaşayan Diane Feenstra, tesadüfen kontrol ettiği Apple Watch’ında kalp atış hızının normalin üzerinde; saniyede 169 vuruş şiddetinde seyrettiğini gördü. Feenstra, o gün yorucu hiçbir şey de yapmamıştı.

Kadının o gün yaptığı en ağır aktivite 12 basamak merdiven çıkmaktı. Sonrasında hemen doktoruna görünen Feenstra’nın gün içinde kalp krizi geçirmiş olduğu ortaya çıktı. Eğer müdahale edilmeseydi ikinci bir kalp krizi daha gelebilirdi.

Acil serviste yapılan müdahale sırasında atar damarı tıkandığı anlaşılan kadın, gün içinde sol ayağında şişme ve sol elinde ağrı hissettiğini söyledi.

Feenstra konu hakkında, “Saatle kalp hızınızı kontrol etmek çok kolay bir şey. Sabah hiçbir şey yapmamıştım. Kim bilir, ölümcül sonuçları olabilecek ikinci bir kalp krizi geçirebilirdim” dedi.