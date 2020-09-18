Apple Watch kullananlara para ödenecek

Singapur’da geçen hafta ‘yüzen bir mağaza’ açan Apple, piyasaya yeni sürdüğü akıllı saatinin tanıtımı konusunda da hükümetten ‘sıra dışı’ bir teşvik aldı. Yetkililer, Apple Watch için tasarlanan yeni sağlık uygulamasını kullananları yüzlerce dolarla ödüllendireceklerini açıkladı.

Söz konusu uygulama, kullanıcıları her hafta yürüme, yüzme veya yoga gibi belirli aktiviteleri yapmaya ve tamamlamaya teşvik ediyor. Ayrıca kullanıcılara sağlık kontrollerini ve aşı randevularını da hatırlatıyor.

'Türünün ilk örneği'

Başbakan Yardımcısı Heng Swee Keat, “Koronavirüs salgınının getirdiği zorluklarıyla uğraşsak da geleceğimize yatırım yapmaya devam etmeliyiz. Sağlığımızdan daha iyi bir yatırım yoktur” dedi.

Apple da, anlaşmayı ‘türünün ilk örneği’ diye niteledi. Şirketin Operasyon Direktörü Jeff Williams, “Singapur, dünyanın önde gelen sağlık sistemlerinden birine sahip ve onlarla ortaklıktan heyecan duyuyoruz” dedi.

Şirket, bu hafta iki yeni akıllı saat modelini görücüye çıkardı.

Singapur, kamu sorunlarına teknolojiyi yakından takip eden çözümler bulan yaklaşımıyla tanınıyor. Örneğin, koronavirüsün yayılmasını durdurmak için temas izleme uygulamasını hayata geçiren ilk ülkelerden oldu.

Ayrıca bu yaz kamusal alanlarda devriye gezerek insanları sosyal mesafe kuralına uymaya teşvik etmek için bir ‘robot köpek’ görevlendirdi.







