Detaylara geçmeden önce şunu bir düşünün! Bir akıllı saatten gerçekten ne istiyorsunuz? Çünkü istediğiniz sadece 'bir Apple Watch' ise, Apple Watch SE uygun fiyata pek çok temel özelliği size sunabilen iyi bir akıllı saat.

Ardında şunu sorabilirsiniz Apple Watch SE aslında neyin yerini alıyor? Bu model, Watch Series 5'in her zaman açık ekranına sahip değil, ancak Watch Series 4'ten daha fazla güce sahip.

Apple Watch SE'de Apple Watch 3'ten yükseltme yapanların hoşuna gidecek çok sayıda yararlı özellik var ve bunların çoğu sağlık takibi için de harika. Aslında sağlık ve egzersiz takibi hakkında size yardımcı olması bu Saati satın almanın temel nedenlerinden biri de sayılabilir.





Watch SE üzerindeki desibel ölçer, etrafınızdaki ses çok yüksek olduğunda sizi uyarma konusunda iyi iş çıkarıyor. Kuşkusuz bu günlerde yeni WatchOS 7'yi çalıştırabilen herhangi bir Saatte mevcut olan uyku izleme, özel uyku monitörleri kadar tam özellikli olmasa da derin uykuda harcanan zaman gibi şeyleri göstermede yararlı.

Sürekli çalışan altimetre, bir koşu sırasındaki yüksekliğinizin gerçek yansımasını size bildirebiliyor. Apple'a göre saatin tırmanış ve alçalmada sunduğu veri, bu işe özel cihazlarla yapılan aletlere kıyasla çok az bir sapmaya sahip. Yeni doğruluk oranı epey yüksek. Herhangi bir antrenmandaki kesin yükseklik istatistiklerinizi hesaplamak için Watch SE'yi kullanabilirsiniz.

Apple Watch SE’nin 40 mm'lik modeline 2699 TL'ye, 44 mm'lik modeline ise 2949 TL'ye sahip olabilirsiniz.