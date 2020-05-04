Apple, iPhone 12 modelleriyle eş zamanlı olarak Apple Watch Series 6 modelini de tanıtmayı planlıyor. Şimdiye kadar sızdırılan bilgilere göre Apple Watch Series 6 tasarım açısından S4 ve S5 ile aynı çizgide olacak.

Apple Watch Series 6'nın uyku takibi, kandaki oksijen doygunluğu (SpO2) ölçümü, daha güçlü işlemci (S6), daha iyi batarya ömrü, çocukların belirli saatlerde hangi uygulamaları kullanabileceğini belirlemeyi sağlayan okul zamanı özelliği, saat teması paylaşma, daha detaylı bilgiler içeren Infograph Pro teması ve suya karşı artırılmış dayanıklılık gibi özelliklerle geleceği biliniyordu.





Apple Watch Series 6'nın sahip olacağı özellikler şu şekilde sıralanıyor:

Uyku takibi

Daha uzun pil ömrü

Nabız oksimetresi (kandaki oksijen miktarı)

Yeni S6 işlemci

Akıl sağlığı anormallikleri tespiti

Bu özellikler, watchOS 7 güncellemesiyle diğer Apple Watch modellerine de sunulacak mı belli değil.



