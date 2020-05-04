Apple Watch Series 6, akıl sağlığıyla ilgili anormallikleri tespit edebilir
Apple Watch Series 6'nın öne çıkan bazı özellikleri sızdırıldı. Gelen bilgilere göre yeni Apple Watch, akıl sağlığıyla ilgili bazı anormallikleri saptayabilecek. Onur Binay/posta.com.tr
04 Mayıs 2020, Pazartesi 16:26 Son Güncelleme:
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Apple, iPhone 12 modelleriyle eş zamanlı olarak Apple Watch Series 6 modelini de tanıtmayı planlıyor. Şimdiye kadar sızdırılan bilgilere göre Apple Watch Series 6 tasarım açısından S4 ve S5 ile aynı çizgide olacak.
Apple Watch Series 6'nın uyku takibi, kandaki oksijen doygunluğu (SpO2) ölçümü, daha güçlü işlemci (S6), daha iyi batarya ömrü, çocukların belirli saatlerde hangi uygulamaları kullanabileceğini belirlemeyi sağlayan okul zamanı özelliği, saat teması paylaşma, daha detaylı bilgiler içeren Infograph Pro teması ve suya karşı artırılmış dayanıklılık gibi özelliklerle geleceği biliniyordu.
https://twitter.com/NikiasMolina/status/1255860696761458690
Apple Watch Series 6'nın sahip olacağı özellikler şu şekilde sıralanıyor:
- Uyku takibi
- Daha uzun pil ömrü
- Nabız oksimetresi (kandaki oksijen miktarı)
- Yeni S6 işlemci
- Akıl sağlığı anormallikleri tespiti
Bu özellikler, watchOS 7 güncellemesiyle diğer Apple Watch modellerine de sunulacak mı belli değil.