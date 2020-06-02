Apple Watch Series 6 hakkında son detaylar

Twitter’da L0vetodream lakaplı kişi, “rüyamda gördüm” ile başlayan tweet cümlesinde yeni Apple Watch’ta Japan Display (JDI) tarafından üretilecek ekranların kullanılacağını gördüğünü belirtti.









Apple'ın, Santa Clara, California'daki gizli bir üretim tesisinde MicroLED kullanan test örnekleri tasarlayıp ürettiği belirtildi. MicroLED ekranlarda da arkadan aydınlatmaya ihtiyaç duyulmazken; daha ince olması, daha parlak görünmesi ve daha az güç tüketmesi önemli avantajlar sağlıyor. Bu ekranlarda yanma sorunları da OLED panellere kıyasla daha az görülüyor. Bu teknoloji, daha ince, daha parlak ve güç tasarrufu sağlayan cihazlarla sonuçlanabilir.

Yeni ekran teknolojileri, iPhone'a gelmeden önce geleneksel olarak Apple Watch'ta kullanılıyor. Apple Watch 2014'te ilk kez piyasaya çıktığında OLED ekranla gelmişti. Teknoloji bunun ardından ilk kez bir iPhone'da bu tarihten 3 yıl sonra iPhone X ile kullanıldı.

Öte yandan diğer iddialara göre Apple’ın hâlihazırda JDI tarafından üretilen OLED ekranları kullanmaya devam edeceğinin işareti veriliyor. OLED pazarına giriş konusunda geciken JDI’a ciddi bir destek veren Apple, şirketin yeniden yapılanma sürecine ve OLED üretimine ilişkin yatırımlarına 200 milyon dolarlık bir kaynak sağlamıştı.

Apple’ın yeni Apple Watch’ta uzun süredir beklenen uyku takibi özelliğini de kullanıcılara sunması bekleniyor. Buna ek olarak saate, kalp atış hızı ölçümü, EKG ve düşme tespiti gibi özelliklerin yanına kandaki oksijen seviyesinin ölçülebilmesinin de ekleneceği söyleniyor.

Apple Watch Series 6’nın eylül ayında iPhone 12 serisiyle birlikte gözler önüne çıkması bekleniyor.



