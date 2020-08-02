Apple Watch Series 6 kandaki oksijeni ölçebilecek

Apple Watch Series 6’nın yüzde 100’e yakın doğrulukta oksijen doygunluğunu belirleme özelliği ile geleceği iddia edildi. WatchOS 7 beta sürümünün kodlarında da bu bilgiyi doğrulayan bazı detaylar ortaya çıktı.

Apple'ın akıllı saatlerinde bulunan optik kalp atış hızı sensörü bu işlevi yerine getirebilir ancak Watch Series 6'da bu özellik için ayrı bir sensör yer alacak.

Biraz daha detaya girecek olursak, yani SpO2 nedir, ne değildir, ne işe yarar?

SpO2, Bir kişinin kan dolaşımındaki oksijen seviyesinin bir tahminini temsil eder. Sağlıklı bir insanın SpO2 seviyesi 90 ila 100 arasında olması gerektiği ifade edilirken, kandaki düşük oksijen seviyesinin, sağlık üzerinde ciddi etkisi olabilecek hipoksemiye (solunum yetmezliği) neden olabileceği belirtiliyor. Hatta SpO2 değeriniz normalin altındaysa, hipoksemi gelişme riski vardır. Bu durum derhal tıbbi yardım gerektirir.

Tüm bunlara ek olarak Apple Watch ailesinin önümüzdeki yıl bilekten kana ihtiyaç duymadan şeker ve tansiyon ölçümü yapabileceği de iddia ediliyor. Ancak bu özelliklerin yüzde 100 kesin olmadığını belirtelim.