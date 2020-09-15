Apple Watch Series 6 resmen görücüye çıktı. 40 mm ve 44 mm olmak üzere iki farklı boyutla gelen akıllı saat, Series 5 modelinde olduğu gibi sürekli açık ekran özelliğine sahip.

Kasa malzemesi olarak alüminyum, paslanmaz çelik, titanyum ve seramik seçenekleri bulunan Apple Watch Series 6, yeni gece mavisi ve kırmızı rengiyle ön plana çıkıyor. Saat, yeni renk ve stillerdeki kayışları da beraberinde getiriyor.

Apple Watch Series 6'nın 40 mm’lik modeli, 324 x 394 piksel çözünürlük sunan 1.1 inç büyüklüğünde ekran; 44 mm'lik modeli ise 368 x 448 piksel çözünürlük sunan 1.5 inç büyüklüğünde ekranla geliyor.

LTPO OLED ekran, Apple Watch Series 5'e kıyasla 2,5 kat daha parlak. Ekran maksimum 1000 nits parlaklık seviyesine ulaşabiliyor.

Akıllı saatte en çok dikkat çeken yeniliklerin başında oksijen doygunluğunu belirleme özelliği yani SpO2 yer alıyor. Corona virüs teşhisinde de önemli rol oynayan bu özellik kullanıcıların kanlarındaki oksijen seviyesini belirlemelerine imkan tanıyor. Normal kan oksijen seviyesinin yüzde 95 ila 100 arasında olması gerektiği belirtiliyor. Kandaki oksijen seviyesi bunun altına düştüğünde bir sağlık sorunu olabileceğinden söz ediliyor. Apple Watch, kandaki oksijen seviyesi düştüğünde bir bildirim gönderiyor. Kandaki oksijen seviyesinin yanı sıra, Apple Watch Series 6, panik atak durumunda da kullanıcılara bilgilendirmede bulunabiliyor.

Buna ek olarak Apple Watch Series 6, gücünü 64 bit çift çekirdekli işlemciye sahip S6 çipinden alıyor. Bu işlemciyle bir önceki modele göre %20 daha performanslı çalışan saat, yeni W4 kablosuz bağlantı çipiyle de Wi-Fi ve hücresel bağlantı noktasında daha yüksek hızlara ulaşabiliyor.

Apple Watch Series 6'nın öne çıkan diğer sağlık özellikleri arasında uyku takibi ve stres seviyesi tespiti yer alıyor. Saat, kullanıcıların bedensel sağlığının yanı sıra mental sağlığını da yakından takip edebilecek.

Apple Watch Series 6'nın başlangıç fiyatı 399 dolar olarak açıklandı.

GPS ve hücresel bağlantılı iki versiyonu bulunan Apple Watch Series 6, Türkiye'de yalnızca GPS ve alüminyum kasalı versiyonuyla satılacak. Apple Watch Series 6 (GPS), 3.799 TL başlangıç fiyatıyla satışa çıkacak.



