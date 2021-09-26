Nature’da yayınlanan bilimsel bir rapora göre Apple Watch Series 6, kontrollü koşullar altında akciğer hastalığı olan hastalarda kalp atış hızı ve oksijen satürasyonunu (SpO2) elde etmenin güvenilir bir yolu.

Brezilya'nın prestijli eğitim kurumlarından biri olan Sao Paulo Üniversitesi'nden yapılan çalışma, ayakta tedavi gören bir pnömoloji kliniğinden kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve interstisyel akciğer hastalığı olan 100 hasta ile gerçekleştirildi. Araştırmada Apple Watch Series 6 ile SpO2 ve kalp atış hızı verileri toplandı, daha sonra bunlar iki ticari nabız oksimetresiyle karşılaştırıldı.

Çalışmada Apple Watch cihazı ile ticari oksimetreler arasında güçlü pozitif korelasyonlar olduğu gözlemlendi. Apple Watch veya ticari oksimetre cihazlarında SpO2 ve işitme hızı ölçümleri için ten rengi, bilek çevresi, bilek kılı ve emaye çivinin değerlendirilmesinde istatistiksel bir fark olmadığı belirtildi.

Testler sağlıklı bireyler, İnterstisyel akciğer hastalığı (İAH) ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olan kişilerle yapıldı. Yapılan testlerde:

Kalp atış hızı ölçümlerini ve oksimetri ölçümlerini değerlendirirken Apple Watch Series 6 cihazı ile ticari oksimetreler arasında güçlü pozitif korelasyonlar olduğu,

Apple Watch'un ticari oksimetrelere göre daha yüksek SpO2 değerleri eğilimi olduğu, ancak kalp atış hızı ölçümleri her iki cihazda da benzer seyrettiği,

Farklı ILD, KOAH ve sağlıklı birey gruplarında Apple Watch ile ticari oksimetre cihazları arasında her iki parametre de, SpO2 ve kalp hızı için önemli farklılıklar olmadığı gözlemlendi.

Çalışma, akıllı saat teknolojisindeki ilerlemenin gelişmeye devam ettiğini ve çeşitli hastalık türlerinde doğruluk ve güvenilirliği değerlendirmek için çalışmaların yapılması gerektiğine de dikkat çekiyor.

Apple Watch Series 6, 2020 yılında tanıtıldı. EKG çekmek için devlet onayına ihtiyaç duyan Apple Watch Series 4'ten farklı olarak Apple, oksijen kan ölçüm özelliğinin tıbbi olarak onaylanmadığını ve yalnızca kullanıcının iyiliği için olduğunu söylüyor.