Bilim & Teknoloji Apple Watch Series 7 çalışırken görüldü

Apple Watch Series 7 çalışırken görüldü

Bilim & Teknoloji

Apple Watch Series 7 çalışırken görüldü

Apple Watch Series 7 için net çıkış tarihi henüz belli olmasa da akıllı saatin gerçek hayattan fotoğrafları internete çoktan düştü.

04 Ekim 2021, Pazartesi 09:09 Son Güncelleme:
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Apple Watch Series 7’nin fotoğrafları, MacRumors’a göre bir Facebook grubunda paylaşıldı, ancak daha sonra kaldırıldı. Görüntüleri paylaşan kişi, bir mobil operatör için çalıştığını ve bu operatörün de test amaçlı olarak Series 7’ye sahip olduğunu kaydetti.

Apple Watch Series 7 için, bu sonbaharda piyasaya sürüleceği dışında henüz herhangi bir çıkış tarihi verilmedi. Şirket, Series 7’nin sonbaharda piyasaya sürüleceği duyurusuna bağlı kalmayı sürdürürken Apple’ın birlikte bir Apple Watch çeşidi geliştirdiği iş ortağı Hermes, müşterilerine yeni saat için 8 Ekim 2021’den itibaren ön sipariş verebileceklerini söyledi.

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