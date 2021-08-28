Apple Watch Series 7 Çin'de satışa çıktı
Apple, Eylül ayında yeni nesil akıllı saat modeli Apple Watch Series 7'yi tanıtmaya hazırlanırken, Çin’de saatin klonları satışa sunuldu.
28 Ağustos 2021, Cumartesi 16:05 Son Güncelleme:
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Apple henüz Apple Watch Series 7'yi tanıtmadan Çinliler akıllı saatin sahtelerini satmaya başladı.
Sızıntı yapan Majin, çeşitli renklerdeki sahte Apple Watch Series 7'nin fotoğraflarını tweetledi. Fotoğraflardaki saatler iPhone 12 tarzında yeni düz kenarlı bir kasaya sahip. Klon saatlerin daha önce sızdırılmış CAD görüntüleri kullanılarak oluşturulduğu söyleniyor.
Akıllı saatin Çin'deki maliyetleri yalnızca 60 dolar.
Apple Watch Series 7 ve iPhone 13, resmi olarak Eylül ayının ortasında tanıtılacak.
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