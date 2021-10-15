Apple Watch Series 7 Türkiye’de resmi olarak satışa sunuldu. Apple Watch Series 7’nin 41 mm versiyonu 4.399 TL’ye, 45 mm versiyonu ise 4.699 TL’ye satılıyor. Ülkemizdeki modellerde e-SIM LTE desteği bulunmuyor.

Apple Watch 7’nin ekranı Series 6’ya göre yüzde 20 daha büyüdü. Çerçeveler inceltilerek ekran büyüdüğü için önceki modeller ile aynı ölçülere sahip.

Apple Watch Series 7, okumayı ve kullanmayı kolaylaştıran, büyük ekran için optimize edilmiş bir kullanıcı arayüzü ve yeni aygıt için özel olarak tasarlanmış iki eşsiz kadran (Contour ve Modular Duo) da sunuyor. Ekrandaki iyileştirmelerle, kullanıcılar yine aynı 18 saat tüm gün süren pil ömründen1 yararlanırken şarj işlemi şimdi %33 daha hızlı gerçekleşiyor.

Apple Watch Series 7’nin ekranı, yaklaşık yüzde 20 daha büyük ekran alanına ve sadece 1,7 mm kalınlığına sahip, yani Apple Watch Series 6’nınkine göre yüzde 40 daha ince. Genel kasa boyutlarında minimum düzeyde değişiklik yaparak ekran alanını maksimuma çıkaran yenilikçi bir tasarımla, Watch Series 7, 41 mm ve 45 mm boyut seçenekleriyle sunuluyor. Bileğiniz aşağıdayken, iç mekanlarda Apple Watch Series 6’nın ekranına göre yüzde 70’e kadar daha parlak olan Hep Açık Retina ekran, bileğinizi kaldırmanıza veya ekranı uyandırmanıza gerek kalmadan kadranı görmenizi kolaylaştırıyor.

Kullanıcı arayüzü yeni ekranın şeklinden ve boyutundan yararlanacak şekilde optimize edildi. Apple Watch Series 7 iki yeni büyük font boyutu ve kullanıcıların parmaklarını kaydırarak yazı yazabildikleri Quickpath ile kaydırılabilen veya dokunulabilen yeni bir QWERTY klavye sunuyor ve aygıt içi yapay öğrenme teknolojisinin yardımıyla, bağlama göre sonraki sözcüğü tahmin ederek metin girişini hızlandırıyor. watchOS 8 ile birlikte Kronometre, Aktivite ve Alarmlar gibi uygulamalardaki daha büyük menü başlıkları ve düğmeleri ekranda etkileşimi daha da basit hale geliyor.

Apple Watch Series 7, Apple Watch Series 6’nınkine göre yüzde 50’nin üzerinde daha kalın, yeniden tasarlanmış ön kristali sayesinde optik netlikten taviz vermeksizin çatlamaya karşı daha dayanıklı. Apple Watch Series 7 şimdi IP6X toza dayanıklılık sertifikasıyla kumsal veya çöl gibi ortamlarda daha dayanıklı olduğu gibi, WR50 suya dayanıklılık derecesiyle mükemmel yüzme performansını da sürdürüyor.

Apple Watch Series 7, tek bir şarjla tüm gün süren 18 saat pil ömrü ve yeni şarj mimarisi ve Manyetik Hızlı Şarj Cihazı USB-C Kablosuyla yüzde 33 daha hızlı şarj sağlıyor.