Bilim & Teknoloji Apple Watch Series 7 üretim sorunları nedeniyle gecikebilir

Apple Watch Series 7 üretim sorunları nedeniyle gecikebilir

Bilim & Teknoloji

Apple Watch Series 7 üretim sorunları nedeniyle gecikebilir

Üretimde yaşanan sorunlar nedeniyle Apple Watch Series 7’nin beklenenden daha geç piyasaya çıkabileceği söyleniyor.

01 Eylül 2021, Çarşamba 14:14 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Nikkei ve Bloomberg’e göre Apple, üretimde yaşanan sorunlar nedeniyle Apple Watch 7’nin beklenenden daha geç piyasaya sunabilir. Bu gecikmenin akıllı saatin yeni tasarımının zorluklarından kaynaklandığı söyleniyor. Yeni tasarımın düz kenarlar ve daha büyük ekranları beraberinde getireceği iddiası daha önce gündeme gelmişti.

Nikkei’nin haberinde yeni Apple Watch için küçük ölçekli üretimin başladığı, ancak tatmin edici üretim performansına erişmekte kritik zoruluklarla karşılaşıldığı ifade edildi. Bloomberg, üretimin halihazırda geçici olarak askıya alındığını, Apple ve tedarikçilerinin sorunları çözmek için çalıştığını belirtti.

Apple Watch 7’nin 41 ve 45 mm ekran boyutu seçenekleriyle gelmesi bekleniyor. Aynı zamanda yeni Apple Watch’ta tansiyon ölçümü gibi özellikler de olabilir.

Apple, konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

 

Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Okul öncesi tekno indirim
Murat Gülderen
Bilal Emin Turan
Ev eşyasında spotçu avantajı
Bilal Emin Turan
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 2021'in en önemli gökyüzü olayı için geri sayım başladı! Etkisi ne kadar sürecek?