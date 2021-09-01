Apple Watch Series 7 üretim sorunları nedeniyle gecikebilir

Nikkei ve Bloomberg’e göre Apple, üretimde yaşanan sorunlar nedeniyle Apple Watch 7’nin beklenenden daha geç piyasaya sunabilir. Bu gecikmenin akıllı saatin yeni tasarımının zorluklarından kaynaklandığı söyleniyor. Yeni tasarımın düz kenarlar ve daha büyük ekranları beraberinde getireceği iddiası daha önce gündeme gelmişti.

Nikkei’nin haberinde yeni Apple Watch için küçük ölçekli üretimin başladığı, ancak tatmin edici üretim performansına erişmekte kritik zoruluklarla karşılaşıldığı ifade edildi. Bloomberg, üretimin halihazırda geçici olarak askıya alındığını, Apple ve tedarikçilerinin sorunları çözmek için çalıştığını belirtti.

Apple Watch 7’nin 41 ve 45 mm ekran boyutu seçenekleriyle gelmesi bekleniyor. Aynı zamanda yeni Apple Watch’ta tansiyon ölçümü gibi özellikler de olabilir.

Apple, konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.