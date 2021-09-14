Daha dar kenarlar ekran alanının maksimuma çıkmasını sağlarken saatin boyutlarını minimum düzeyde değiştiriyor. Yeni ekran tam ekran kadranlarının ve uygulamaların kasanın eğimine kesintisiz bir şekilde bağlanıyormuş gibi görünmesini sağlıyor.

Apple Watch Series 7, okumayı ve kullanmayı kolaylaştıran, büyük ekran için optimize edilmiş bir kullanıcı arayüzü ve yeni aygıt için özel olarak tasarlanmış iki eşsiz kadran (Contour ve Modular Duo) da sunuyor. Ekrandaki iyileştirmelerle, kullanıcılar yine aynı 18 saat tüm gün süren pil ömründen1 yararlanırken şarj işlemi şimdi %33 daha hızlı gerçekleşiyor.

Apple Watch Series 7, daha güçlü ve çatlamaya daha dayanıklı ön kristaliyle şimdiye kadarki en dayanıklı Apple Watch’tur. Toza dayanıklılık için IP6X sertifikasına sahip ilk Apple Watch’tur ve WR50 suya dayanıklılık derecesine sahip.

En yeni Apple Watch, sağlık ve zindelik için elektriksel kalp sensörü ve EKG uygulaması ve Kanda Oksijen sensörü ve uygulaması gibi vazgeçilmez araçlar sunmaya devam ediyor. WatchOS 8, yeni Farkındalık uygulaması, yenilikçi erişilebilirlik özellikleri, Apple Wallet ile daha fazla erişim ve Ev uygulamasında daha fazla özelliğin yanı sıra Mesajlar ve Fotoğraflar uygulamasındaki iyileştirmeler aracılığıyla müşterilerin sağlıklı, aktif ve bağlı kalmalarına yardım etmeye devam ediyor.

Apple Watch Series 7’nin ekranı, yaklaşık yüzde 20 daha büyük ekran alanına ve sadece 1,7 mm kalınlığına sahip, yani Apple Watch Series 6’nınkine göre yüzde 40 daha ince. Genel kasa boyutlarında minimum düzeyde değişiklik yaparak ekran alanını maksimuma çıkaran yenilikçi bir tasarımla, Watch Series 7, 41 mm ve 45 mm boyut seçenekleriyle sunuluyor. Bileğiniz aşağıdayken, iç mekanlarda Apple Watch Series 6’nın ekranına göre yüzde 70’e kadar daha parlak olan Hep Açık Retina ekran, bileğinizi kaldırmanıza veya ekranı uyandırmanıza gerek kalmadan kadranı görmenizi kolaylaştırıyor.

Kullanıcı arayüzü yeni ekranın şeklinden ve boyutundan yararlanacak şekilde optimize edildi. Apple Watch Series 7 iki yeni büyük font boyutu ve kullanıcıların parmaklarını kaydırarak yazı yazabildikleri Quickpath ile kaydırılabilen veya dokunulabilen yeni bir QWERTY klavye sunuyor ve aygıt içi yapay öğrenme teknolojisinin yardımıyla, bağlama göre sonraki sözcüğü tahmin ederek metin girişini hızlandırıyor. watchOS 8 ile birlikte Kronometre, Aktivite ve Alarmlar gibi uygulamalardaki daha büyük menü başlıkları ve düğmeleri ekranda etkileşimi daha da basit hale geliyor.

Apple Watch Series 7, Apple Watch Series 6’nınkine göre yüzde 50’nin üzerinde daha kalın, yeniden tasarlanmış ön kristali sayesinde optik netlikten taviz vermeksizin çatlamaya karşı daha dayanıklı. Apple Watch Series 7 şimdi IP6X toza dayanıklılık sertifikasıyla kumsal veya çöl gibi ortamlarda daha dayanıklı olduğu gibi, WR50 suya dayanıklılık derecesiyle mükemmel yüzme performansını da sürdürüyor.

Apple Watch Series 7, tek bir şarjla tüm gün süren 18 saat pil ömrü ve yeni şarj mimarisi ve Manyetik Hızlı Şarj Cihazı USB-C Kablosuyla yüzde 33 daha hızlı şarj sağlıyor.

watchOS 8

watchOS 8 ile Apple Watch Series 7’nin büyük ekranı için özel olarak tasarlanmış yeni saat kadranları kullanıma sunuluyor. Yeni Contour kadranı, göstergeleri ekranın hemen kenarına taşıyarak gün boyunca akıcı bir şekilde canlandırıyor ve o anki saati vurguluyor. Yeni Modular Duo kadran, büyük ve veri açısından zengin iki komplikasyonuyla ekstra ekran alanından yararlanıyor. Ayrıca, geleneksel saatlerden ilham alınarak tasarlanmış, gezginler için ideal klasik Dünya Saati kadranı saati iki farklı kadranda 24 zaman diliminde takip ediyor ve Apple Watch Series 4 ve daha yeni Apple Watch modellerinde kullanılabiliyor. Portreler kadranı muhteşem bir kişiselleştirilmiş deneyim oluşturmanız için iPhone’un Portre Modu’nun derinlik özelliklerini kullanıyor.

Yeni Farkındalık uygulaması, uyku sırasında solunum hızını izleme ve Tai Chi ve Pilates antrenman türleri, genel sağlık durumunuzu iyileştirmenize yardım edebiliyor. Yeni Wallet ve Ev uygulaması işlevleri kullanıcıların yaşadığı, çalıştığı ve ziyaret ettiği araç ve yerlere kolay erişim sağlıyor. Mesajlar ve Fotoğraf uygulamalarındaki iyileştirmeler sevdiklerinizle bağlantıda kalmanızı daha da kolaylaştırıyor.

Bisiklet, antrenman ve düşme algılama güncellemeleri

watchOS 8, bisiklet süren herkese yeni özellikler sunuyor. Apple Watch kullanıcıların ne zaman bisiklet sürmeye başladıklarını algılamak için GPS, kalp atış hızı, ivmeölçer ve jiroskop verilerini analiz etmek için gelişmiş algoritmalar kullanıyor ve henüz yapmamışlarsa, onları bir Bisiklet (Dış) antrenmanı başlatmaları için uyarıyor.6 Tüm Otomatik Antrenman anımsatıcılarında olduğu gibi, bisiklet sürücüleri ölçümlerini antrenmanlarını ilk başlattıkları andan itibaren görüyor. Buna ek olarak, bisiklet antrenmanları şimdi otomatik duraklatma ve sürdürme özelliklerine sahip olduğu için, hareket halinde ve örneğin trafik ışığında beklerken olduğu gibi hareketsiz anlarda harcanan zamanı daha doğru yansıtıyor.

Apple Watch, kullanıcıların bisikletlerini pedal desteğiyle mi yalnızca bacak gücüyle mi sürdüklerini daha iyi belirlemek için GPS ve kalp atış hızını değerlendiren güncellenmiş bisiklet antrenmanı algoritması sayesinde, bisiklet sürüşü sırasında yakılan aktif kalorileri daha doğru ölçebiliyor. Apple Watch’un yerleşik hoparlörü, AirPods veya diğer Bluetooth kulaklıkları aracılığıyla sağlanan yeni sesli bildirim özelliği, antrenman hedeflerini ve Aktivite halkalarının durumunu otomatik olarak bildirerek kullanıcıların koşu veya Yüksek Yoğunluklu Aralıklı Antrenman (HIIT) gibi aktiviteler sırasında odaklanmalarına yardımcı oluyor.

Apple Watch’taki düşme algılama özelliği, 2018’te kullanıma sunulmasından bu yana, sert bir düşme algıladığında kullanıcının bir dakika hareketsiz kaldığını belirlediği takdirde, doğrudan kullanıcının bileğinden acil servisleri arayarak değerli bir güvenlik aracı olduğunu kanıtladı. watchOS 8 ile, düşme algılama algoritmaları bisiklet dahil antrenmanlar sırasındaki düşmeleri algılayacak şekilde güncellendi ve optimize edildi ve bisiklet sürerken ve diğer antrenman türleri sırasında gerçekleşen düşmelerin benzersiz hareketini ve etkisini algılayacak şekilde ayarlandı.

Apple Watch Series 7 koleksiyonu gece yarısı, yıldız ışığı, yeşil, yeni mavi ve (PRODUCT)RED renkleriyle geliyor. Tüm Apple Watch Series 7 modelleri bu sonbahar içinde daha ileri bir tarihte kullanıma sunulacak.