Bilim & Teknoloji Apple Watch'taki fiziksel tuş tamamen kalkabilir

Apple Watch'taki fiziksel tuş tamamen kalkabilir

Bilim & Teknoloji

Apple Watch'taki fiziksel tuş tamamen kalkabilir

Apple Watch’larda Digital Crown olarak bilinen tekerlek tuşu yeni nesil saatlerde tamamen kalkabilir.

30 Aralık 2021, Perşembe 15:48 Son Güncelleme:
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Apple’ın patent ofisine yaptığı bir başvuru Apple Watch serisinin geleceği ile ilgili önemli bilgiler verdi. Saatlerdeki tekerlek kontrol tuşu yakın dönemde yerini sensör tabanlı bir yüzeye bırakabilir.  

Aynı yere entegre edilen bu yüzey optik sensörler barındırıyor. Bu sensörler kullanıcının parmak hareketlerini algılayarak farklı fonksiyonlar yerine getiriyor. Ayrıca nabız, tansiyon ve kandaki oksijen gibi ölçümleri de buradan alabilecek.

Optik sensörler yeni Apple Watch’lardaki hareketli parça sayısını da azaltacak. Bu sayede daha büyük bataryalı cihazlar gelebilir.

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