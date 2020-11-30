NBC24’de yer alan bir habere göre 25 yaşındaki Zachary Zies, Apple Watch tarafından dinlenme esnasında kalp atış hızının dakikada 210 ile anormal derecede yüksek olduğu konusunda bilgilendirildi. Bunun üzerine Zies’in atriyal çarpıntıyı düzeltmek için bir atriyal ablasyona ihtiyaç duyduğu ortaya çıktı. Ayrıca yetişkinler için normal bir kalp atış hızının dakikada 60 ila 100 atış arasında değiştiği biliniyor.

“Apple Watch bana bir şeylerin yolunda gitmediğini söylüyordu ve bunun için doktora başvurmam gerektiği konusunda uyarıyordu” diyen genç, kalp atış hızının yaklaşık yüzde 90 oranda iyileştiğini söylüyor.



