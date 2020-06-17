WWDC 20 etkinliği yaklaşırken, şirketin bu yıla özel olarak düzenlediği Swift Student Challenge‘ın kazananları açıklandı. Öğrenciler arasında 3’ü TurkishKit topluluğunda olan 6 Türk öğrenci yer alıyor. Bu öğrenciler ise Ataberk Turan, Can Balkaya, Ali Eren Ak, Alkan Caner, M. Bertan Tarakçıoğlu ve Deniz Karakay.

Yaşları 15 ila 20 arasında değişen katılımcılar, yazdıkları uygulamalarla Swift Playgrounds, Swift programlama dilini öğrenmeyi etkileşimli ve eğlenceli hale getiriyor.

WWDC 20 için organize edilen Swift Student Challenge’ı kazanan öğrenciler, diğer geliştiriciler gibi Apple Developer uygulaması üzerinden 100’den fazla geliştirici oturumuna ücretsiz katılarak daha önce hiç yapamadığı bir deneyim yaşayacak ve dünyanın önde gelen yazılım geliştiricileriyle bir araya gelecek. Swift Playgrounds ile yaratıcılığını sergileyen başarılı öğrencilere Apple’dan özel olarak WWDC 20 ceketi ve rozet seti gönderilecek.

WWDC, Apple’ın yeni yazılımlarını ve ürünlerini tanıttığı genel olarak yazılım dünyasındaki insanları kapsayan bir etkinlik. Bu yıl 31'inci kez düzenlenen konferans, diğerlerinden farklı olarak Covid-19 önlemleri kapsamında ilk kez online olarak yapılacak.