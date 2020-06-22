Bilim & Teknoloji Apple WWDC 2020 bugün başlıyor! WWDC 2020 canlı yayını nasıl izlenir?

Apple WWDC 2020 bugün başlıyor! WWDC 2020 canlı yayını nasıl izlenir?

Bilim & Teknoloji

Apple WWDC 2020 bugün başlıyor! WWDC 2020 canlı yayını nasıl izlenir?

Apple, bu akşam saat 20:00'de sektörün en popüler etkinliklerinden bir tanesini başlatacak ve Apple Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC)​ 2020, Apple'ın yeni ürünleriyle ilgili detaylı bilgi sahibi olmamızı sağlayacak. Üstelik WWDC 2020, bu yıl ilk kez tamamen çevrimiçi olarak düzenlenecek. Peki WWDC 2020 nasıl izlenir? Onur Binay/posta.com.tr

22 Haziran 2020, Pazartesi 13:36 Son Güncelleme:
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Apple, 2020 Dünya Geliştiriciler Konferansı bugün başlıyor. iOS 14 ve iPad OS 14 gibi ürünlerin ortaya çıkacağı etkinlik 26 Haziran'a kadar devam edecek.

Tüketicilerin uzun süredir heyecanla bekledikleri etkinlik, farklı kanallar aracılığıyla izlenebilecek. WWDC Keynote etkinliği bugün saat 20.00’da başlayacak ve Apple’in kendi internet sitesi, Apple TV uygulaması ve YouTube üzerinden canlı yayınlanacak.


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WWDC 20‘den sonda iOS 14, macOS 10.16, iPadOS 14, watchOS 7 ve tvOS 14 güncellemelerinin Beta sürümleri geliştiriciler için indirime sunulacak. Yaklaşık 1 ay sonra ise herkesin yükleyebileceği Public Beta’lar yayınlanacak gibi görünüyor.

iOS 14 güncellemesini alması beklenen iPhone modelleri

iPhone 6S

iPhone 6S Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPadOS 14 güncellemesini alması beklenen iPad modelleri

12.9 inç iPad Pro (4. nesil)

11 inç iPad Pro (2. nesil)

12.9 inç iPad Pro (3. nesil)

11 inç iPad Pro (1. nesil)

12.9 inç iPad Pro (2. nesil)

12.9 inç iPad Pro (1. nesil)

10.5 inç iPad Pro

9.7 inç iPad Pro

iPad (7. nesil)

iPad (6. nesil)

iPad (5. nesil)

iPad mini (5. nesil)

iPad Air (3. nesil)

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