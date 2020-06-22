Apple WWDC 2020 bugün başlıyor! WWDC 2020 canlı yayını nasıl izlenir?
Apple, bu akşam saat 20:00'de sektörün en popüler etkinliklerinden bir tanesini başlatacak ve Apple Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC) 2020, Apple'ın yeni ürünleriyle ilgili detaylı bilgi sahibi olmamızı sağlayacak. Üstelik WWDC 2020, bu yıl ilk kez tamamen çevrimiçi olarak düzenlenecek. Peki WWDC 2020 nasıl izlenir? Onur Binay/posta.com.tr
22 Haziran 2020, Pazartesi 13:36 Son Güncelleme:
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Apple, 2020 Dünya Geliştiriciler Konferansı bugün başlıyor. iOS 14 ve iPad OS 14 gibi ürünlerin ortaya çıkacağı etkinlik 26 Haziran'a kadar devam edecek.
Tüketicilerin uzun süredir heyecanla bekledikleri etkinlik, farklı kanallar aracılığıyla izlenebilecek. WWDC Keynote etkinliği bugün saat 20.00’da başlayacak ve Apple’in kendi internet sitesi, Apple TV uygulaması ve YouTube üzerinden canlı yayınlanacak.
WWDC 20‘den sonda iOS 14, macOS 10.16, iPadOS 14, watchOS 7 ve tvOS 14 güncellemelerinin Beta sürümleri geliştiriciler için indirime sunulacak. Yaklaşık 1 ay sonra ise herkesin yükleyebileceği Public Beta’lar yayınlanacak gibi görünüyor.
iOS 14 güncellemesini alması beklenen iPhone modelleri
iPhone 6S
iPhone 6S Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone X
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPadOS 14 güncellemesini alması beklenen iPad modelleri
12.9 inç iPad Pro (4. nesil)
11 inç iPad Pro (2. nesil)
12.9 inç iPad Pro (3. nesil)
11 inç iPad Pro (1. nesil)
12.9 inç iPad Pro (2. nesil)
12.9 inç iPad Pro (1. nesil)
10.5 inç iPad Pro
9.7 inç iPad Pro
iPad (7. nesil)
iPad (6. nesil)
iPad (5. nesil)
iPad mini (5. nesil)
iPad Air (3. nesil)